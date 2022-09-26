Продукты смогут храниться на 300 процентов дольше: ученые представили необычную разработку

Новая панель поможет решить проблему со скоропортящимися товарами и лекарствами в бедных и отдалённых регионах

В попытке решить проблему глобального потепления ученые Массачусетского технологического института разработали панель, сочетающую в себе теплоизоляцию, испарительное и радиационное охлаждение — и всё это без использования электричества.

Об этом говорится в новостях института.

Суть открытия – в том, что нижний слой представленной системы – это зеркальный материал, отражающий падающий солнечный свет. В середине находится пористый гидрогель, состоящий в основном из воды: когда он нагревается, то превращается в пар, поднимающийся к верхнему слою.

Верхний же слой — это аэрогель из воздушных карманов, содержащихся в полиэтиленовых полостях. И водяной пар, и отражённые инфракрасные лучи будут проходить через аэрогель, обеспечивая испарительное и радиационное охлаждение соответственно. Вместе с этим аэрогель служит изолирующим слоем, не дающим окружающему теплу добраться до защищаемого предмета. Все материалы, входящие в состав, — легкодоступные и относительно недорогие.

Новая разработка, по заверениям ученых, увеличивает срок хранения продуктов на 300%, а также может охладить содержимое до 10,5 ºC, и это явно поможет решить проблему со скоропортящимися товарами и лекарствами в бедных и отдалённых регионах. Её также можно использовать для охлаждения воды в кондиционерах, что позволит им потреблять меньше энергии, оставаясь столь же эффективными.

Напомним, что ранее ученые представили "ноу-хау", как можно продлить жизнь человека.