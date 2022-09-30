«Крепкий орешек» Брюс Уиллис вернётся на экраны, но с одной оговоркой

Уиллис продал свой цифровой образ, что стало первым случаем для актёра такого уровня

Технологии Deepfake существуют уже несколько лет, и используйте не только для того, чтобы выпускать лживые ролики с русским диктатором путиным, но и для других, более благородных целей – "оживления" популярных в прошлом персонажей, или же героев картин известных мастеров.

Постепенно Deepfake становятся мейнстримом, в пользу чего говорит тот факт, что известный голливудский актёр Брюс Уиллис продал права на свой цифровой образ одноименной компании, пишет The Telegraph.

Данная компания создаёт нейросети, чтобы потом генерировать виртуальные образы. Благодаря этому подход образ актёра сможет появляться в фильмах, сериалах или рекламе, ведь настоящий Уиллис закончил карьеру из-за проблем со здоровьем.

По данным источника, Уиллис стал первым известным актёром, который продал права на свой цифровой образ.

Сам актёр уже оценил качество работы Deepfake, по его словам, точность оказалась очень высокой.

"Мне понравилась точность, с которой был создан мой персонаж. Эта рекламная кампания была снята в знакомом для меня жанре комедийного боевика, и это отличная возможность вернуться в прошлое. Благодаря современным технологиями я смог участвовать в съёмках даже находясь на другом континенте. Это новый и интересный опыт", — сообщил актёр в блоге.

Пост семейства Брюса Уиллиса

Отмечается, что подобная технология уже использовалась в спин-оффах серии фильмов "Звездных войн" для воссоздания внешности молодых актеров, хотя многим зрителям не понравился результат.

Напомним, что недавно "Телеграф" писал о другой сверхсовременной разработке, которая позволит хранить продукты на 300 процентов дольше.