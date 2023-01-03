Как изменился неизлечимо больной Брюс Уиллис: фото "крепкого орешка" тогда и сейчас

На внешность популярного актера негативно повлиял недуг

Многие звезды 90-х изменились до неузнаваемости, в том числе и актер Брюс Уиллис. "Крепкий орешек" не только сильно постарел, на внешность заметно повлияла его неизлечимая болезнь. Сейчас актер выглядит совсем не так, как во времени восхождения на пьедестал Голливуда.

На пике своей актерской карьеры Уиллис был одним из самых высокооплачиваемых голливудских актеров. Полицейский Джон Макклейн в "Крепком орешке" – роль, которая сделала его всемирно известным. "Телеграф" рассказывает, как выглядел 67-летний Брюс Уиллис раньше и насколько он изменился вследствие болезни.

Брюс Уиллис тогда и сейчас

Помимо "Крепкого орешка", Уиллис многим полюбился по картинам "Смерть ей к лицу", "Криминальное чтиво", "12 обезьян", "Пятый элемент", "Армагеддон", "Неуязвимый", "Город грехов". Однако после 2010-х его карьера резко пошла на спад. Брюс Уиллис перестал сниматься в высокобюджетных фильмах из-за своей болезни. Так, возрастные заболевания мозга мешали ему исполнять сложные роли. Диагноз Уиллиса — афазия — нарушение речи. В марте прошлого года родные актера сделали официальное сообщение о том, что тот завершает свою актерскую карьеру.

Уиллису пришлось завершить актерский путь из-за болезни

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