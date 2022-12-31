Ікона поп-музики змінилася до невпізнання: як зараз виглядає Мадонна (фото, відео)

Співачку звинувачують у надмірній пластиці, хоча вона це ніяк не коментує

Роки не шкодують нікого, у тому числі перших красунь Голівуду та поп-ікон, таких як Мадонна. Співачці зараз 64 роки, але вона продовжує шокувати публіку сміливими експериментами у зовнішності. Доходить до того, що деякі шанувальники артистки навряд чи впізнають у ній улюблену поп-ікону.

Мадонна завжди була відома тим, що багато років змінювала свій образ, і нині вона, здається, виглядає невпізнанною. Про це свідчать фотографії Мадонни раніше і зараз, а також ексцентричні ролики в соціальних мережах.

Поп-зірка постійно змінює зачіски, експериментує з макіяжем та демонструє безліч пікантних нарядів. Ходять чутки, що співачка неодноразово вдавалася до послуг пластичних хірургів. Сама ж Мадонна ніколи не зізнавалася, що робила щось на обличчі. Вона як не підтверджувала, так і не заперечувала будь-яку операцію.

Мадонна раніше і зараз

Співачка завжди любила експерименти над зовнішністю

60-річна співачка не боїться сміливих образів

Мадонна не коментує чутки про її пластику

Блонд співачці перестав подобатися

На сторінці Мадонни багато відвертих образів

Виконавиця, повне ім’я якої Мадонна Луїза Чікконе, прославилася у 1980-х завдяки таким хітам, як Like A Virgin та True Blue. Її популярність наростала з кожним хітом, будь то La Isla Bonita, Hung Up, 4 Minutes або Frozen. Мадонна була зіркою у стилі тих років, часто носила мережива, всілякі сітки й аксесуари з хрестами. Один із пам’ятних образів артистки – кучеряве волосся відтінку блонд, чорна підводка для очей і червона помада. Але останніми роками Мадонна відійшла від своєї класики: фарбує волосся у яскраві тони або освітлює повністю брови. Дуже помітні вилиці та пухкі губи часом не дають розпізнати в обличчі ту саму поп-ікону 90-х. Співачка часто ділиться провакативними відео у себе в Instagram.

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