Ікона поп-музики змінилася до невпізнання: як зараз виглядає Мадонна (фото, відео)
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Співачку звинувачують у надмірній пластиці, хоча вона це ніяк не коментує
Роки не шкодують нікого, у тому числі перших красунь Голівуду та поп-ікон, таких як Мадонна. Співачці зараз 64 роки, але вона продовжує шокувати публіку сміливими експериментами у зовнішності. Доходить до того, що деякі шанувальники артистки навряд чи впізнають у ній улюблену поп-ікону.
Мадонна завжди була відома тим, що багато років змінювала свій образ, і нині вона, здається, виглядає невпізнанною. Про це свідчать фотографії Мадонни раніше і зараз, а також ексцентричні ролики в соціальних мережах.
Поп-зірка постійно змінює зачіски, експериментує з макіяжем та демонструє безліч пікантних нарядів. Ходять чутки, що співачка неодноразово вдавалася до послуг пластичних хірургів. Сама ж Мадонна ніколи не зізнавалася, що робила щось на обличчі. Вона як не підтверджувала, так і не заперечувала будь-яку операцію.
Мадонна раніше і зараз
Виконавиця, повне ім’я якої Мадонна Луїза Чікконе, прославилася у 1980-х завдяки таким хітам, як Like A Virgin та True Blue. Її популярність наростала з кожним хітом, будь то La Isla Bonita, Hung Up, 4 Minutes або Frozen. Мадонна була зіркою у стилі тих років, часто носила мережива, всілякі сітки й аксесуари з хрестами. Один із пам’ятних образів артистки – кучеряве волосся відтінку блонд, чорна підводка для очей і червона помада. Але останніми роками Мадонна відійшла від своєї класики: фарбує волосся у яскраві тони або освітлює повністю брови. Дуже помітні вилиці та пухкі губи часом не дають розпізнати в обличчі ту саму поп-ікону 90-х. Співачка часто ділиться провакативними відео у себе в Instagram.
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