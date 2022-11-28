Співачка Б’янка сильно погладшала і змінилася до невпізнанності (фото, відео)

Деякі користувачі навіть подумали, що співачка вагітна

Співачка Б’янка, про яку останнім часом практично нічого не чути, випустила нову пісню та кліп на неї. Однак пдописувачів зацікавила не так творчість співачки. скільки її погладшала фігура. Співачка, як і Наташа Корольова, сильно погладшала і виглядає тепер зовсім не так як на піку своєї кар’єри.

У новому кліпі "Повірити в себе" співачка вбралася в зелене вбрання з пір’я, в якому її фігура, що розповніла, виглядала ще об’ємніше. По оголених ногах також помітно, що співачка набрала зайві кілограми. Деякі користувачі навіть подумали, що співачка вагітна.

Б’янка в новому кліпі

У її інстаграмі користувачі часто вказують на цей "недолік" під знімками. "Вона не вагітна, вона просто видужала", "Кілограми зайві дуже видно", "Щось вона додала пару кг", — коментують користувачі.

А так співачка виглядала раніше:

Раніше "Телеграф" писав, що зірка "Не родись красивою" сильно погладшав і став практично не впізнаваним. 44-річний Петро Красилов за останні 5 років набрав не один десяток кілограмів, чим дуже засмутив шанувальників.