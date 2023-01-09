Как изменилась Жади из сериала "Клон": фото актрисы тогда и сейчас

Сейчас актрисе, сыгравшей главную роль, 46 лет, и она продолжает сниматься в сериалах

Сериал "Клон" был чрезвычайно популярен 20 лет назад. Бразильскую мелодраму с восторгом смотрели в 90 странах мира, ведь история мусульманской девушки Жади и влюбленного в нее парня Лукаса просто не могла не задеть живое. И причиной этого было не только то, что это первая картина за всю историю бразильского кино, где подробно показали семейный уклад мусульманской семьи, подняли тему клонирования человека и наркотической зависимости, но еще и благодаря удачно подобранным актерам.

Самая первая, кто приходит в голову, при упоминании этого сериала — Жади (Джади). Главную героиню в 2001 году сыграла бразильская актриса театра и кино Джованна Антонелли. Сейчас ей 45 и мы покажем, как выглядит звезда сегодня.

Биография Джованны Антонелли

Она не только актриса, но и телеведущая, продюсер и фотомодель. Родилась 18 марта 1976 года в Рио-де-Жанейро в семье известного оперного певца Гилтона Прадо и профессиональной балерины итальянского происхождения Суэли Антонелли.

Ее карьера началась в 11 лет – со школьного, а позже любительского театра. В 14 состоялся ее дебют на телевидении в роли соведущей шоу "Clube da Criança", а в кино актриса дебютировала в свои 16 (мелодрама "Решать вам", 1992).

Жада (2001) и Джованна Антонелли – 2022 год

Фильмография

Настоящего успеха актриса добилась после выхода сериала "Тропиканка" (1994). Однако наиболее значимой для нее все же стала роль Жади в "Клоне" (2001), к которой Джованна очень тщательно готовилась — начиная от изучения Корана и уроков арабского, и заканчивая уроками восточных танцев и постоянными посещениями солярия. Также известно, что ради идеального животика актриса около месяца голодала.

Актриса очень запомнилась зрителям своими зажигательными танцами

Каждый год актриса появляется в 2-3 новых картинах. Поклонники отмечают, что она умеет удивить, заинтересовать и приковывать к себе внимание.

Среди других известных работ бразильской актрисы, в частности "Лето нашей тайны" (1999), именно этот год стал для Джованны Антонелли дебютом в большом кино. Тогда же она снялась в комедийном фильме "Босса Нова". Одними из ее последних проектов стали сериалы "Правило игры", "Восходящее Солнце" и "Запретный город".

Среди других наработок актрисы:

"Дом семи женщин" (2003)

фильм "Синдбад: Легенда семи морей" (2003)

"Цвет греха" (2004)

"Семь грехов" (2007)

фильм "Вспомогательный счет" (2007)

"Три сестры" (2008)

"Бразилийки" (2011)

"Правило игры" (2015)

"Второе солнце" (2018)

"Дочки Евы" (2021)

Личная жизнь

После завершения "Клона" Джованна закрутила роман с партнером по сериалу Мурилу Бенисио (Лукас/Диогу/Лео). У влюбленных родился сын Пьетро, которого они после расставания делили в суде. Сейчас Антонелли живет с режиссером Леонардо Ногейра, отцом двух ее дочерей – Антонии и Софии.

В ее Инстаграме очень много постов и немало откровенных фото. Там можно найти довольно много снимков без макияжа и еще больше фото в бикини.

Фигура бразильской актрисы сейчас так же идеальна, как и более 20 лет назад.

Кроме съемок в сериалах и рекламе, сейчас Антонелли занимается бизнесом. У нее есть собственный бренд духов и сумок.

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