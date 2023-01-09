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Как изменилась Жади из сериала "Клон": фото актрисы тогда и сейчас

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Актриса покорила сердца миллионов зрителей со всего мира Новость обновлена 09 января 2023, 19:31
Актриса покорила сердца миллионов зрителей со всего мира. Фото kp.ru

Сейчас актрисе, сыгравшей главную роль, 46 лет, и она продолжает сниматься в сериалах

Сериал "Клон" был чрезвычайно популярен 20 лет назад. Бразильскую мелодраму с восторгом смотрели в 90 странах мира, ведь история мусульманской девушки Жади и влюбленного в нее парня Лукаса просто не могла не задеть живое. И причиной этого было не только то, что это первая картина за всю историю бразильского кино, где подробно показали семейный уклад мусульманской семьи, подняли тему клонирования человека и наркотической зависимости, но еще и благодаря удачно подобранным актерам.

Самая первая, кто приходит в голову, при упоминании этого сериала — Жади (Джади). Главную героиню в 2001 году сыграла бразильская актриса театра и кино Джованна Антонелли. Сейчас ей 45 и мы покажем, как выглядит звезда сегодня.

Джованна Антонелли – как изменилась актриса

Биография Джованны Антонелли

Она не только актриса, но и телеведущая, продюсер и фотомодель. Родилась 18 марта 1976 года в Рио-де-Жанейро в семье известного оперного певца Гилтона Прадо и профессиональной балерины итальянского происхождения Суэли Антонелли.

Ее карьера началась в 11 лет – со школьного, а позже любительского театра. В 14 состоялся ее дебют на телевидении в роли соведущей шоу "Clube da Criança", а в кино актриса дебютировала в свои 16 (мелодрама "Решать вам", 1992).

Джованна Антонелли — Жади в сериале "Клон" (2001 год) и фото 2022 года
Жада (2001) и Джованна Антонелли – 2022 год

Фильмография

Настоящего успеха актриса добилась после выхода сериала "Тропиканка" (1994). Однако наиболее значимой для нее все же стала роль Жади в "Клоне" (2001), к которой Джованна очень тщательно готовилась — начиная от изучения Корана и уроков арабского, и заканчивая уроками восточных танцев и постоянными посещениями солярия. Также известно, что ради идеального животика актриса около месяца голодала.

Желание сериал "Клон" — восточные танцы
Актриса очень запомнилась зрителям своими зажигательными танцами

Каждый год актриса появляется в 2-3 новых картинах. Поклонники отмечают, что она умеет удивить, заинтересовать и приковывать к себе внимание.

Джованна Антонелли
Джованна Антонелли

Среди других известных работ бразильской актрисы, в частности "Лето нашей тайны" (1999), именно этот год стал для Джованны Антонелли дебютом в большом кино. Тогда же она снялась в комедийном фильме "Босса Нова". Одними из ее последних проектов стали сериалы "Правило игры", "Восходящее Солнце" и "Запретный город".

Среди других наработок актрисы:

  • "Дом семи женщин" (2003)
  • фильм "Синдбад: Легенда семи морей" (2003)
  • "Цвет греха" (2004)
  • "Семь грехов" (2007)
  • фильм "Вспомогательный счет" (2007)
  • "Три сестры" (2008)
  • "Бразилийки" (2011)
  • "Правило игры" (2015)
  • "Второе солнце" (2018)
  • "Дочки Евы" (2021)
Джованна Антонелли

Личная жизнь

После завершения "Клона" Джованна закрутила роман с партнером по сериалу Мурилу Бенисио (Лукас/Диогу/Лео). У влюбленных родился сын Пьетро, которого они после расставания делили в суде. Сейчас Антонелли живет с режиссером Леонардо Ногейра, отцом двух ее дочерей – Антонии и Софии.

Джованна Антонелли в бикини

В ее Инстаграме очень много постов и немало откровенных фото. Там можно найти довольно много снимков без макияжа и еще больше фото в бикини.

Фигура бразильской актрисы сейчас так же идеальна, как и более 20 лет назад.

Джованна Антонелли – 2022 год

Кроме съемок в сериалах и рекламе, сейчас Антонелли занимается бизнесом. У нее есть собственный бренд духов и сумок.

Джованна Антонелли

Раньше мы рассказывали, как изменились другие известные актеры. Например, как сейчас выглядит Том Круз, как за последние годы изменился "крепкий орешек" Брюс Уиллис, у которого диагностировали неизлечимую болезнь, и как выглядела Кейт Уинслет до знаменитой роли Роуз в "Титанике".

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