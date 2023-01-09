Как изменилась Жади из сериала "Клон": фото актрисы тогда и сейчас
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Сейчас актрисе, сыгравшей главную роль, 46 лет, и она продолжает сниматься в сериалах
Сериал "Клон" был чрезвычайно популярен 20 лет назад. Бразильскую мелодраму с восторгом смотрели в 90 странах мира, ведь история мусульманской девушки Жади и влюбленного в нее парня Лукаса просто не могла не задеть живое. И причиной этого было не только то, что это первая картина за всю историю бразильского кино, где подробно показали семейный уклад мусульманской семьи, подняли тему клонирования человека и наркотической зависимости, но еще и благодаря удачно подобранным актерам.
Самая первая, кто приходит в голову, при упоминании этого сериала — Жади (Джади). Главную героиню в 2001 году сыграла бразильская актриса театра и кино Джованна Антонелли. Сейчас ей 45 и мы покажем, как выглядит звезда сегодня.
Биография Джованны Антонелли
Она не только актриса, но и телеведущая, продюсер и фотомодель. Родилась 18 марта 1976 года в Рио-де-Жанейро в семье известного оперного певца Гилтона Прадо и профессиональной балерины итальянского происхождения Суэли Антонелли.
Ее карьера началась в 11 лет – со школьного, а позже любительского театра. В 14 состоялся ее дебют на телевидении в роли соведущей шоу "Clube da Criança", а в кино актриса дебютировала в свои 16 (мелодрама "Решать вам", 1992).
Фильмография
Настоящего успеха актриса добилась после выхода сериала "Тропиканка" (1994). Однако наиболее значимой для нее все же стала роль Жади в "Клоне" (2001), к которой Джованна очень тщательно готовилась — начиная от изучения Корана и уроков арабского, и заканчивая уроками восточных танцев и постоянными посещениями солярия. Также известно, что ради идеального животика актриса около месяца голодала.
Каждый год актриса появляется в 2-3 новых картинах. Поклонники отмечают, что она умеет удивить, заинтересовать и приковывать к себе внимание.
Среди других известных работ бразильской актрисы, в частности "Лето нашей тайны" (1999), именно этот год стал для Джованны Антонелли дебютом в большом кино. Тогда же она снялась в комедийном фильме "Босса Нова". Одними из ее последних проектов стали сериалы "Правило игры", "Восходящее Солнце" и "Запретный город".
Среди других наработок актрисы:
- "Дом семи женщин" (2003)
- фильм "Синдбад: Легенда семи морей" (2003)
- "Цвет греха" (2004)
- "Семь грехов" (2007)
- фильм "Вспомогательный счет" (2007)
- "Три сестры" (2008)
- "Бразилийки" (2011)
- "Правило игры" (2015)
- "Второе солнце" (2018)
- "Дочки Евы" (2021)
Личная жизнь
После завершения "Клона" Джованна закрутила роман с партнером по сериалу Мурилу Бенисио (Лукас/Диогу/Лео). У влюбленных родился сын Пьетро, которого они после расставания делили в суде. Сейчас Антонелли живет с режиссером Леонардо Ногейра, отцом двух ее дочерей – Антонии и Софии.
В ее Инстаграме очень много постов и немало откровенных фото. Там можно найти довольно много снимков без макияжа и еще больше фото в бикини.
Фигура бразильской актрисы сейчас так же идеальна, как и более 20 лет назад.
Кроме съемок в сериалах и рекламе, сейчас Антонелли занимается бизнесом. У нее есть собственный бренд духов и сумок.
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