"Анжеліка, маркіза янголів": як виглядає зараз улюблениця мільйонів (фото)
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Ця роль стала її тріумфом і її ж крахом — після більш як 40 фільмів вона щоразу залишилася тією самою "Анжелікою"
Відомий французький фільм "Анжеліка — маркіза янголів", який вийшов у 1964 році, як і культовий "Титанік", подивилися мільйони людей по всьому світу. І кожен глядач безумовно запам’ятав головну героїню — неймовірну, зухвалу і надзвичайно красиву графиню Анжеліку де Пейрак, яку зіграла французька акторка Мішель Мерсьє.
Нині акторці — 84 роки. І саме ця роль для неї стала "і тріумфом, і прокляттям", як каже сама Мішель. "Телеграф" вирішив розповісти, що стало з зіркою за стільки років, як вона тепер виглядає і чому вважає роль Анжеліки справжнім прокляттям.
Анжеліка: зйомки фільму та його вплив на життя Мерсьє
Попри славу, яку вона отримала в юні роки в Італії, понад усе Мішель хотіла стати відомою у рідній Франції. Саме через це у 1963 році вона відгукнулася на заклик режисера й відвідала проби на головну роль в історичному фільмі "Анжеліка — маркіза янголів", який знімали за сценарієм популярного тоді роману Анна і Сержа Голонів. Від цієї ролі напередодні відмовилася Бріжіт Бардо і Мерсьє таки пощастило отримати свою частину слави. Згодом зірка розповідала: "Кожен намагався прилаштувати або свою колишню дружину, або коханку. Лише я ні з ким не спала, а ходила разом з усіма блондинками Парижа на проби. І виграла їх!".
Стрічку знімали протягом 4 років і в один прекрасний день Мішель таки прокинулася знаменитою! З того самого дня жінки мріяли бути схожою на Анжеліку, а чоловіки просто божеволіли від її краси. У 25 років кіноакторці таки вдалося добитися неймовірної слави у рідній Франції.
Втім, успіх "Анжеліки" спричинив майбутній крах акторської кар'єри для Мішель. Згодом вона неодноразово, проте безуспішно намагалася змінити стереотип, аби її перестали пов'язувати з тією самою Анжелікою. Акторка відверто розповідала, що "Анжеліка" завадила її подальшій кар’єрі, оскільки "у Франції вирішили, ніби цей фільм настільки сильний, що всі можливі наступні роботи з моєю участю не сприйме глядач. Наприклад, якщо я зіграю повію, то буду непереконливою. Якби це було до Анжеліки — о'кей, а після — ні…", — зізнавалася Мерсьє в інтер’ю журналістам.
Після закінчення останньої частини "Анжеліки- маркізи янголів", усі появи Мерсьє на екрані були малопомітні. Вона навіть переїхала до США й знялася там у фільмі, який, однак, не мав успіху. "З одного боку, вона принесла мені неймовірну популярність, з іншого — режисери перестали бачити в мені когось іще, крім Анжеліки. Тож Анжеліка для мене — і доля, і тріумф, і свого роду "прокляття", — підсумовує акторка.
Особисте життя Мішель Мерсьє
На початку 1959-го (за кілька років до початку зйомок "Анжеліки") Мішель познайомилась з асистентом режисера, відомою постаттю у сфері кіно — Андре Смаґґі. Того ж року вони одружились. Чоловік часом брав кохану з собою на зйомки, але згодом вона почала усе частіше залишатися на самоті й одного разу зрадила чоловіка з партнером по фільму "Острів фантазій" 1960 року. Згодом вона сама зізналася у всьому своєму чоловіку і Андре навіть вибачив її. Проте через 7 років пара таки розлучилася — через зйомки у серії фільмів про Анжеліку Смаґґі почав сильно ревнувати дружину. Дійшло до того, що через нервовий зрив він потрапив до психіатричної клініки. У мережі є інформація, що перед тим він встиг влаштувати для Мішель підставну ДТП, у якій вона просто дивом вижила. Після розлучення Мішель залишила ексчоловіку усе спільне майно.
Згодом Мерсьє зустрічалася з художником, який також ревнував її і навіть бив — одного разу той зламав їй ніс та розсік щоку. Вона його покинула, вийшла заміж за автогонщика й фармацевта Клода Бурійо. З ним вона розлучилася 1976 року — через його зради. Після цього був овдовілий бізнесмен Адріан Янк із дітьми, який невдовзі помер від онкології.
"Не знаю, чому мені так не таланить з чоловіками, — дивувалася згодом Мішель. — Мені здається, я заслуговую на більше. Можливо, у мене справді складний характер. І ще — я дуже завищую планку… У всякому разі я так і не знайшла чоловіка, сильнішого від мене".
У 1984 році Мерсьє пішла з кіно й вирішила віддатися особистому життю. На екранах вона знову з'явилася тільки за 14 років. А вже через рік Францію сколихнула звістка про те, що "Анжеліку" обікрали: Мішель заснувала у Каннах видавництво, аби друкувати книжки й підписала контракт зі своїм помічником — чоловіком на прізвище Делерен, а він зісканував її підпис і зняв гроші Мішель з усіх рахунків. Того ж року фінансовий крах змусив її виставити на продаж особисті речі та сукні Анжеліки, які колись були викуплені в кіностудії.
Акторка нині
Зараз Мішель Мерсьє продовжує з'являтися на кінофестивалях з ретроспективами фільмів про Анжеліку. У 2006 році уряд Франції навіть вручив акторці Орден мистецтв та літератури. У 2000-х в її фільмографії налічується щонайменше три роботи.
Цікаві факти про Мішель Мерсьє
- Її справжнє ім’я — Жослін. Мішель для неї обрали продюсери, яким не сподобалося реальне ім’я майбутньої зірки. Цікаво, що так насправді звали молодшу сестру Жослін, улюбленицю сім'ї Мерсьє, яка померла за кілька років до цього.
- Свого часу її називали "найвідомішою французькою акторкою в Італії".
- Фінансові негаразди у 1999-му змусили акторку виставити на продаж особисті речі та сукні Анжеліки, які вона колись викупила у кіностудії.
- "Анжеліка — маркіза янголів" став найпопулярнішим її фільмом і одночасно — крахом кар’єри. Акторка все життя не може відкараскатися від образу тієї самої графині де Пейрак.
- Знання французької, італійської, англійської та німецької мов дозволило Мерсьє знятися у багатьох іноземних та інтернаціональних фільмах.
- Свого часу акторці зробили декілька пластичних операцій, аби відновити обличчя, яке їй розбив шанувальник.
- У 2013 акторка була гостею міжнародного фестивалю короткометражного кіно "Харківський бузок" (Харків) і залишила відбиток своєї долоні на місцевій Алеї зірок.
- З дитинства займалася танцями і вірила, що на неї чекає великий успіх у балеті. Однак усе найцікавіше на неї чекало зовсім в іншому місці.
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