"Анжеліка, маркіза янголів": як виглядає зараз улюблениця мільйонів (фото)

Ця роль стала її тріумфом і її ж крахом — після більш як 40 фільмів вона щоразу залишилася тією самою "Анжелікою"

Відомий французький фільм "Анжеліка — маркіза янголів", який вийшов у 1964 році, як і культовий "Титанік", подивилися мільйони людей по всьому світу. І кожен глядач безумовно запам’ятав головну героїню — неймовірну, зухвалу і надзвичайно красиву графиню Анжеліку де Пейрак, яку зіграла французька акторка Мішель Мерсьє.

Нині акторці — 84 роки. І саме ця роль для неї стала "і тріумфом, і прокляттям", як каже сама Мішель. "Телеграф" вирішив розповісти, що стало з зіркою за стільки років, як вона тепер виглядає і чому вважає роль Анжеліки справжнім прокляттям.

Анжеліка: зйомки фільму та його вплив на життя Мерсьє

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Попри славу, яку вона отримала в юні роки в Італії, понад усе Мішель хотіла стати відомою у рідній Франції. Саме через це у 1963 році вона відгукнулася на заклик режисера й відвідала проби на головну роль в історичному фільмі "Анжеліка — маркіза янголів", який знімали за сценарієм популярного тоді роману Анна і Сержа Голонів. Від цієї ролі напередодні відмовилася Бріжіт Бардо і Мерсьє таки пощастило отримати свою частину слави. Згодом зірка розповідала: "Кожен намагався прилаштувати або свою колишню дружину, або коханку. Лише я ні з ким не спала, а ходила разом з усіма блондинками Парижа на проби. І виграла їх!".

Стрічку знімали протягом 4 років і в один прекрасний день Мішель таки прокинулася знаменитою! З того самого дня жінки мріяли бути схожою на Анжеліку, а чоловіки просто божеволіли від її краси. У 25 років кіноакторці таки вдалося добитися неймовірної слави у рідній Франції.

Втім, успіх "Анжеліки" спричинив майбутній крах акторської кар'єри для Мішель. Згодом вона неодноразово, проте безуспішно намагалася змінити стереотип, аби її перестали пов'язувати з тією самою Анжелікою. Акторка відверто розповідала, що "Анжеліка" завадила її подальшій кар’єрі, оскільки "у Франції вирішили, ніби цей фільм настільки сильний, що всі можливі наступні роботи з моєю участю не сприйме глядач. Наприклад, якщо я зіграю повію, то буду непереконливою. Якби це було до Анжеліки — о'кей, а після — ні…", — зізнавалася Мерсьє в інтер’ю журналістам.

Після закінчення останньої частини "Анжеліки- маркізи янголів", усі появи Мерсьє на екрані були малопомітні. Вона навіть переїхала до США й знялася там у фільмі, який, однак, не мав успіху. "З одного боку, вона принесла мені неймовірну популярність, з іншого — режисери перестали бачити в мені когось іще, крім Анжеліки. Тож Анжеліка для мене — і доля, і тріумф, і свого роду "прокляття", — підсумовує акторка.

Особисте життя Мішель Мерсьє

На початку 1959-го (за кілька років до початку зйомок "Анжеліки") Мішель познайомилась з асистентом режисера, відомою постаттю у сфері кіно — Андре Смаґґі. Того ж року вони одружились. Чоловік часом брав кохану з собою на зйомки, але згодом вона почала усе частіше залишатися на самоті й одного разу зрадила чоловіка з партнером по фільму "Острів фантазій" 1960 року. Згодом вона сама зізналася у всьому своєму чоловіку і Андре навіть вибачив її. Проте через 7 років пара таки розлучилася — через зйомки у серії фільмів про Анжеліку Смаґґі почав сильно ревнувати дружину. Дійшло до того, що через нервовий зрив він потрапив до психіатричної клініки. У мережі є інформація, що перед тим він встиг влаштувати для Мішель підставну ДТП, у якій вона просто дивом вижила. Після розлучення Мішель залишила ексчоловіку усе спільне майно.

4 липня 1977 рік, Париж. Фотосесія Мішель Мерсьє у дворі її будинку

Згодом Мерсьє зустрічалася з художником, який також ревнував її і навіть бив — одного разу той зламав їй ніс та розсік щоку. Вона його покинула, вийшла заміж за автогонщика й фармацевта Клода Бурійо. З ним вона розлучилася 1976 року — через його зради. Після цього був овдовілий бізнесмен Адріан Янк із дітьми, який невдовзі помер від онкології.

"Не знаю, чому мені так не таланить з чоловіками, — дивувалася згодом Мішель. — Мені здається, я заслуговую на більше. Можливо, у мене справді складний характер. І ще — я дуже завищую планку… У всякому разі я так і не знайшла чоловіка, сильнішого від мене".

У 1984 році Мерсьє пішла з кіно й вирішила віддатися особистому життю. На екранах вона знову з'явилася тільки за 14 років. А вже через рік Францію сколихнула звістка про те, що "Анжеліку" обікрали: Мішель заснувала у Каннах видавництво, аби друкувати книжки й підписала контракт зі своїм помічником — чоловіком на прізвище Делерен, а він зісканував її підпис і зняв гроші Мішель з усіх рахунків. Того ж року фінансовий крах змусив її виставити на продаж особисті речі та сукні Анжеліки, які колись були викуплені в кіностудії.

Акторка нині

Зараз Мішель Мерсьє продовжує з'являтися на кінофестивалях з ретроспективами фільмів про Анжеліку. У 2006 році уряд Франції навіть вручив акторці Орден мистецтв та літератури. У 2000-х в її фільмографії налічується щонайменше три роботи.

Цікаві факти про Мішель Мерсьє

Її справжнє ім’я — Жослін. Мішель для неї обрали продюсери, яким не сподобалося реальне ім’я майбутньої зірки. Цікаво, що так насправді звали молодшу сестру Жослін, улюбленицю сім'ї Мерсьє, яка померла за кілька років до цього. Свого часу її називали "найвідомішою французькою акторкою в Італії". Фінансові негаразди у 1999-му змусили акторку виставити на продаж особисті речі та сукні Анжеліки, які вона колись викупила у кіностудії. "Анжеліка — маркіза янголів" став найпопулярнішим її фільмом і одночасно — крахом кар’єри. Акторка все життя не може відкараскатися від образу тієї самої графині де Пейрак. Знання французької, італійської, англійської та німецької мов дозволило Мерсьє знятися у багатьох іноземних та інтернаціональних фільмах. Свого часу акторці зробили декілька пластичних операцій, аби відновити обличчя, яке їй розбив шанувальник. У 2013 акторка була гостею міжнародного фестивалю короткометражного кіно "Харківський бузок" (Харків) і залишила відбиток своєї долоні на місцевій Алеї зірок. З дитинства займалася танцями і вірила, що на неї чекає великий успіх у балеті. Однак усе найцікавіше на неї чекало зовсім в іншому місці.

10 квітня 1968 року, Париж. Мішель Мерсьє і Жак Шазо на фінальному тренуванні перед виступом на телешоу "Навшпиньки"

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