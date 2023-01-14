Як змінилися акторки культового серіалу "Всі жінки відьми": фото тоді і зараз

За понад 20 років з дати виходу останньої серії улюблені Пайпер, Прю, Фібі та Пейдж дуже змінилися

У 90-ті серіал "Всі жінки відьми" вважався чи не найпопулярнішим проєктом на телебаченні. Історія сестер Галлівел підкорила серця мільйонів телеглядачів по всьому світу. Більш того, цей серіал переглядають і досі — хтось його передивляється, а хтось — тільки знайомиться з дивовижною трійкою сестер-відьом.

Головні ролі у серіалі зіграли Шеннен Догерті (Прю), Голлі Марі Комбс (Пайпер), Алісса Мілано (Фібі) та Роуз Мак-Гавен (Пейдж Меттьюс). Сьогодні "Телеграф" покаже, як змінилися акторки за більш як 20 років після виходу серіалу і розкаже, хто чим займався увесь цей час і де ще можна побачити зірок "Всі жінки відьми".

Заставка серіалу "Всі жінки - відьми"

Шеннен Догерті — Прю

У серіалі Прю − найстарша з сестер, її дар − телекінез. Шеннен була змушена піти зі знімального майданчика наприкінці третього сезону — її прибрали з проєкту через постійні скандали, які вона сама й провокувала. Колеги Догерті неодноразово скаржилися на характер зірки, тому проблему довелося вирішувати кардинально.

51-річна американська акторка відома також роллю Бренди Волш у серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210"(1990-1994). Там вона пробула теж недовго — після 4-х сезонів зірка вирішила піти з проєкту сама — через сварку з колегами. Після того, як актриса покинула і знімальний майданчик серіалу "Всі жінки відьми", вона взялася за озвучення мультфільмів і знімалася у різних фільмах. Однак перевершити саму себе не вдалося — жодна з нових картин не принесла їй такої популярності як ці два серіали.

У 2015-му стало відомо, що на початку року в Шеннен діагностували рак грудей. Через два роки вона заявила про ремісію, однак у 2020-му виявилося, що хвороба повернулася і тепер акторка — на 4-ій стадії. Весь цей час Шеннен підтримує чоловік Курт Ісваренко. Пара одружилася у 2011 році. Для акторки це третій шлюб.

Після повномасштабного вторгнення рф в Україну Шеннен Догерті публічно почала нас підтримувати. Вона неодноразово писала про війну у своєму інстаграмі й закликала волонтерити для України, наголошуючи, що одних молитов українцям зараз замало.

Шеннен Догерті - так виглядає зараз акторка

Голлі Марі Комбс — Пайпер

Нещодавно американській акторці й телепродюсерці виповнилося 49 років. Вона відома за ролями Кімберлі Брок у телесеріалі "Picket fences" (1992—1996), Пайпер Галлівел у "Усі жінки — відьми" (1998—2006) та Елли Монтгомері у серіалі "Милі ошуканки" (2010—2017).

У серіалі була середньою сестрою, на яку після смерті Прю чекала зміна сімейної ролі — Пайпер мала перейняти тягар бути найстаршою із сестер, хоч сама не дуже цього хотіла. Володіє даром зупиняти час, була миротворцем в сім'ї і завжди згладжувала конфлікти між іншими героїнями.

У творчому житті після закінчення серіалу в акторки настало затишшя. Хоч вона і знялася у серіалах "Милі ошуканки" та "Анатомія пристрасті", Комбс рідко з'являється на телебаченні. Відомо, що вона займається благодійністю.

В Голлі — троє синів: 18-річний Фінлі Артур Донохо, 16-річний Райлі Едвард Донохо і 13-річний Келлі Джеймс Донохо. Зірка тричі заміжня: спершу вона побралася з актором Браяном Тревісом Смітом (були разом 4 роки), пізніше — з Девідом Донохо, з яким познайомилася на зйомках "Всі жінки відьми" і від якого народила трьох дітей (пара розлучилася у 2011-му), а з вересня 2019-го Голлі Марі Комбс одружена з ресторатором Майком Райаном, з яким прозустрічалася 3 роки.

Алісса Мілано — Фібі

50-річна американська акторка і співачка. Відома ролями Саманти Міселлі в серіалі "Хто тут бос?", Дженіфер Мачині в телесеріалі "Район Мелроуз" та безпосередньо Фібі Галлівел у серіалі "Усі жінки — відьми".

В неї була роль наймолодшої сестри (до появи Пейдж). Від народження Фібі володіла могутньою силою передбачення, однак демони вважали її найслабшою з усієї відьомської трійки. Майстер написання заклинань.

У реальному житті акторка страждає на дислексію. Вона — посол доброї волі "Дитячого фонду ООН" від США, вегетаріанка та активістка "Люди за етичне ставлення до тварин (PETA)". Свого часу також була призначена послом "Глобальної організації із забутих тропічних хвороб", якій пожертвувала $250,000 власних коштів. Має власну лінію одягу під назвою "Touch".

Двічі заміжня. З січня по листопад 1999 року Алісса була одружена з учасником музичного гурту "Remy Zero" Сінджаном Тейтом. У серпні 2009-го вийшла заміж за спортивного агента Девіда Багліарі, з яким зустрічалася 2 роки до їхнього весілля. У подружжя двоє дітей — син Майло Томас Багліарі і дочка Елізабелла Ділан Багліарі.

Алісса Мілано також підтримує Україну після військового вторгнення росії на початку 2022-го. У її Instagram розміщено декілька дописів з цього приводу.

Роуз Мак-Гавен — Пейдж

Пейдж — четверта донька Патріції Галлівел, але її батьком є не законний чоловік Патті, як у решти чародійок, а світлоносець Сем Вайлдер. У серіалі вона з’являється після смерті Прю. У неї більше надприродних сил, аніж у сестер. Пейдж вміє сферитись, зціляти інших, переміщувати предмети в просторі, відчувати заклик підопічних і знаходити їх й говорити на різних мовах. Впродовж серіалу помирала 4 рази.

У житті 49-річна Роза Аріанна Мак-Гауен — американська акторка, режисер та співачка ірландсько-французького походження. Найвідоміша її робота — серіал "Всі жінки відьми". У 2005 році вона зіграла роль Енн-Маргрет у біографічному мінісеріалі "Елвіс", який отримав безліч нагород і номінацій. Також відома за ролями у кінофільмах "Покоління DOOM", "Крик", "Грайндхаус", "Королеви вбивства", "50 мерців", "Конан" і "Планета страху".

Актриса народилася в родині, де було 8 дітей, а сама родина належала до культу "Діти бога". В цій секті пропагували насилля. Її батько ілюстрував трактати з голими жінками для секти, утім, коли культ замовив малюнки про правомірність педофілії, вирішив утекти разом з сім’єю. Роуз на той момент було 10 років. Родина переїхала до США й оселилася в Юджині. У 13 років Роуз втекла до Портленду, де їй часто доводилося жити на вулиці. Дівчина працювала у гей-клубах, щоб врятуватися від домагань, однак саме там її й зґвалтували.

Коли майбутній акторці виповнилось 14 років, матір запроторила її в наркологічну клініку, оскільки один із її коханців переконав жінку, що її донька — наркоманка. Звідти дівчина втекла. А вже в 15 років — офіційно емансипувала себе від батька, який на той момент вже був розлучений із дружиною та матір’ю Роуз.

Мала багато стосунків, однак офіційно заміжня була лише раз — у жовтні 2013 року Макговен вийшла заміж за художника Дейві Дітейлом, з яким зустрічалася рік до весілля. Однак вже у травні 2015-го стало відомо про їхнє розлучення.

У 2007 році акторка потрапила у ДТП, в якій скло від окулярів пошкодило їй око та частину обличчя. Після цього вона перенесла кілька пластичних операцій — зміни невеликі, але помітні для тих, хто знав і бачив актрису до аварії.

Влітку 2019 року Роуз Мак-Гауен побувала в Україні — на "Одеському кінофестивалі".

Раніше ми розповідали і показували, як тепер виглядають зірки ще одного мегапопулярного серіалу 2000-х "Відчайдушні домогосподарки". Декого з них зараз важко впізнати, однак інші — практично не змінилися за останні 20 років.