Минуло майже 20 років: як змінилися зірки серіалу "Відчайдушні домогосподарки" (фото)

Найбільше запам'яталися п'ятеро акторок, які зіграли ролі Сьюзан Майєр, Габріель Соліс, Лінетт Скаво, Брі Ван де Камп та Іді Бріт

Фанатам "Відчайдушних домогосподарок" буде цікаво дізнатися, як майже через 20 років після прем’єри цього мегапопулярного телесеріалу виглядають їхні улюблені героїні. Когось зараз досить легко впізнати, а на комусь прожиті роки залишили значно помітніший відбиток.

"Телеграф" вирішив показати, як виглядають зараз Тері Гетчер (у серіалі вона зіграла Сьюзан Майєр), Єва Лонгорія (Габріель Соліс), Фелісіті Хаффман (Лінетт Скаво), Марсія Кросс (Брі Ван де Камп) та Ніколетт Шерідан (Іді Бріт).

Про серіал "Відчайдушні домогосподарки"

У серіалі розповідається про життя декількох жінок від імені їхньої померлої сусідки: вони стикаються з домашнім насиллям, ведуть сімейне життя і виявляють таємниці та злочини, сховані у начебто ідеальному районі на околиці міста. У кожної — по власному скелету у шафі.

Прем'єра телесеріалу відбулася наприкінці 2004 року, а в Україні — лише на початку 2006-го. Шоу здобуло схвальні відгуки критиків та глядачів. У квітні 2007 року "Відчайдушні Домогосподарки" оголосили найпопулярнішим телесеріалом у світі з глядацькою аудиторією, яка налічує 120 млн людей. Серіал здобув нагороди Еммі, Золотий Глобус та премію Гільдії кіноакторів.

У телесеріалі — 8 сезонів, загалом — 180 серій.

Гарбіель Соліс, точніше Єва Лонгорія

Саме Габріель вважалася телеглядачами найкрасивішою з усіх домогосподарок. Її роль зіграла неперевершена Єва Лонгорія — акторка, режисер, активіст, бізнесвумен і модель.

Після зйомок у "Відчайдушних домогосподарках" Єва Логнорія не тільки прокинулася знаменитою, а й увійшла в топ найбільш високооплачуваних голлівудських актрис. Зараз їй 47 років і вона продовжує зніматися в кіно. А ще — займатися режисерством і продюсерством, писати книги і приділяти час благодійності.

Проте останнім часом акторка старається трохи більше відволікатися на власну родину. У 2016 році актриса вийшла заміж за мексиканського бізнесмена Хосе Антоніо Бастона, з яким виховує сина Сантьяго.

Сьюзан Майєр, точніше Тері Гетчер

58-річна американська акторка, письменниця та модель. За роль Сьюзан у "Відчайдушних домогосподарках" Тері отримала свою першу нагороду: Золотий глобус за найкращу жіночу роль у комедії (2005 рік). Після цього знімалася у багатьох інших фільмах, серіалах і навіть зіграла матір головної героїні у мультфільмі "Кораліна в країні жахів" (2008).

Зараз Тері Гетчер розвиває свій кулінарний канал на YouTube. Має понад 20 тис. підписників.

Актриса двічі була заміжня, а натепер — двічі розведена. Останній її шлюб "тріснув" через публічне зізнання акторки у тому, що в дитинстві над нею знущався чоловік рідної тітки, який у 2002-му довів до самогубства дівчинку-підлітка. Таким чином Тері допомогла посадити педофіла зі стажем. Проте втратила чоловіка — Джон Тенні виявився не готовим до такого повороту подій і вже наступного року пара розвелася. Вони мають спільну доньку — 25-річну Емерсон Роуз Тенні.

У квітні 2006 року Тері Гетчер випустила першу книгу-автобіографію "Підгорілий тост і філософія життя".

Лінетт Скаво, точніше Фелісіті Хаффман

Нещодавно акторці виповнилося 60. Багатодітна мама із популярного серіалу в реальному житті має двох доньок — 22-х і 20 років. Після 15 років стосунків вона вийшла заміж за актора Вільяма Х. Мейсі (1997 рік).

Вона відома за ролями у фільмах "Магнолія", "Шлях до війни", "Крута Джорджія", "Фібі в Країні чудес", "Некерований" і "Торт". У 2012 році отримала іменну зірку на Голлівудській "Алеї слави".

З 2015 до 2017 року Гаффман знімалася в серіалі-антології "Американський злочин", що приніс їй номінації на премії "Еммі", "Золотий глобус" і Гільдії кіноакторів США. Загалом протягом багаторічної кар’єри актрису неодноразово номінували на престижні премії і вона таки має премію "Еммі"(за роль у "Відчайдушних домогосподарках") та "Золотий глобус" за іншу свою роль. Була навіть номінована на "Оскар" за головну роль у кінодрамі "Трансамерика", де зіграла Брі Осборн.

Втім, з 2019 року Фелісіті ніде не знімається — через гучний скандал. Тоді вона заплатила "благодійний внесок" у розмірі $15,000, аби замість її доньки випускний тест написала інша людина. Про цей факт стало відомо і зірка була змушена заплатити штраф у $30,000 та відсидіти 12 днів за ґратами, також їй присудили рік умовного терміну.

Цікаво, що на відміну від колег по серіалу, Фелісіті Хаффман була досить популярною ще задовго до "Відчайдушних домогосподарок". Актриса досі трохи шкодує про те, що за 8 років зйомок їй довелося відмовитися від багатьох інших гідних проєктів. Після цього Фелісіті навмисно обирала драматичні ролі, аби зруйнувати своє амплуа "милої домогосподарки".

Брі Ван де Камп, точніше Марсія Кросс

Ще одна акторка, якій нещодавно виповнилося 60 років. По завершенню зйомок "Відчайдушних домогосподарок" вона встигла зіграти у кількох епізодах серіалу "База Куантіко", а 2017 році у неї діагностували рак. Актриса пройшла кілька курсів хіміотерапії, втратила волосся, але таки зуміла перемогти хворобу — лікування допомогло досягти ремісії з низькою вірогідністю рецидиву. Після цього акторка відновила зйомки у різних проєктах.

Щодо особистого життя, то Марсія 8 років жила з актором Річардом Джорданом — аж до його смерті у 1993-му. В 2006 році вийшла заміж за брокера Тома Махоні. У подружжя є дочки-близнюки — 13-річні Саванна Махоні та Іден Махоні. Свого часу її чоловіку теж поставили діагноз рак, однак він також зумів побороти підступну недугу.

Зараз зірка активно веде сторінку в Instagram і на свій вік має чудовий вигляд.

Іді Бріт, точніше Ніколетт Шерідан

Британська акторка, яка занадто сильно увійшла в роль, і була змушена зі скандалом покинути серіал. За однією з версій, вона обурювалася, що сценаристи приділяли Іді занадто мало уваги, через що її героїню наприкінці 5-го сезону взагалі вбили, а зірку — звільнили. Шерідан навіть судилася через це, але програла.

За іншою версією, акторка з самого початку мала роль персонажа другого плану, однак дуже сподобалася критикам і в певний момент таки зуміла перетягнути на себе ковдру. Проте, попри все, для загального бюджету вона надто дорого обходилася — йшлося про гонорари у сумі до $200,000 за один епізод (загалом акторка з’являлася у 91-му епізоді серіалу).

Зараз Ніколетт Шерідан — 59. За її плечима — чимало відомих і не дуже проєктів. Серед найбільш успішних, наприклад, серіали "Тиха пристрасть" (1986-1993) та "Династія" (2018-2019), а також фільми "Медовий місяць для одного" (2011) і "Вся твоя" (2016).

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