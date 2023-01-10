Відстояла право не бути худою: як зараз виглядає зірка Боллівуду Айшварія Рай (фото)

Знаменитість породила резонансний ажіотаж навколо своєї зовнішності

Індійська актриса і фотомодель, володарка титулу "Міс світу-1994" Айшварія Рай свого часу зуміла підкорити людей з усього світу своєю оксамитовою оливковою шкірою та бездонними мигдалеподібними очима. Її секрети краси хотіли дізнатися всі жінки 2000-х років, а чоловіки ходили за нею табунами і освідчувалися в коханні. Проте все змінилося одного дня, коли найневдаліша фотографія перекреслила ореол таємничості знаменитої красуні.

Як Айшварія Рай стала знаменитою на весь світ

1994 року нікому ще невідома дівчина стала переможницею конкурсу краси "Міс світу".

Ставши успішною фотомоделлю, Айшварію почали запрошувати зніматися у фільмах, чим вона активно зайнялася. Звернули на великооку уродженку Індії й Голівуд. Завдяки приголомшливому успіху Айшварія Рай стала однією з найпопулярніших фігур у шоубізнесі.

Айшварія Рай у фільмі "Наречена і забобони"

Кадр із фільму "Принцеса спецій"

Актриса у фільмі "Рожева пантера 2"

У 2003 році знаменитість була членом журі Каннського кінофестивалю. Тоді ж на неї посипалися рекламні контракти із L’Oreal, Coca-Cola, De Beers.

Айшварія Рай у рекламній кампанії L’Oreal Paris

Однак після заміжжя та народження доньки зовнішність зірки різко змінилася.

Народження доньки, зайва вага і засудження відданих шанувальників

20 квітня 2007 року Айшварія Рай вийшла заміж за індійського актора і продюсера Абхішека Баччана. 16 листопада 2011 року актриса в одній із клінік Мумбай народила доньку. Дівчинку назвали Аарадхією Баччан. Рай вирішила зробити паузу в кар’єрі і повністю присвятила себе материнству.

Айшварія Рай і Абхішек Баччан

Народження дитини відбилося на фігурі красуні. Вона набрала 25 зайвих кілограмів, але сидіти на дієтах та вмирати у фітнес-залах зовсім не збиралася. А після того, як у мережі з’явилася фотографія, де Айшварія, що досить розтовстіла, знаходиться в машині, багато хто з тих, хто раніше захоплювався красою актриси, стали буквально вимагати її привести себе у форму. Знамениту жінку називали "ганьбою нації".

Те саме невдале фото Айшварії Рай

Однак, попри закиди своїх фанатів, Айшварія залишалася при своїй думці і заявляла, що із зайвою вагою почувається комфортно. Через кілька років актриса все ж таки схудла, але вже не була такою стрункою, як у молодості. Вона почала збалансовано харчуватися і займатися спортом.

Айшварія Рай продовжує зніматися в кіно, займатися громадською діяльністю, співпрацювати з модними брендами, залишаючись при цьому люблячою дружиною і матір’ю.

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