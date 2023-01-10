Міс Всесвіт-2021 сильно розповніла і стала іншою людиною (фото)

Дівчина заявляє, що зараз подобається собі більше і почувається краще

Індійку Харнааз Сандху, яка перемогла на престижному конкурсі краси "Міс Всесвіт" у 2021 році, зацькували за зайву вагу.

Про це дівчина розповіла в інтерв’ю PEOPLE. Харнааз зізналась, що з моменту "коронації" вона набрала кілька зайвих кілограмів, але вона не заперечує проти таких змін свого тіла. Проблема полягає у знущаннях у мережі.

"Мене цькували через те, що я набрала вагу. Мені було ніяково і дійсно дивно бачити, як люди почали висловлювати свою думку, яка насправді не повинна мати значення. Справа не в тому, як ви виглядаєте, а в тому, хто ви є всередині, як ви ставитеся до людей і у що ви вірите", — заявила "Міс Всесвіт-2021".

Якою була Харнааз Сандху під час участі у "Міс Всесвіт-2021"

Харнааз Сандху під час участі у "Міс Всесвіт-2021"

Індійка поділилася з журналістами, що під час участі у конкурсі дієта та фізичні вправи були спрямовані лише на перемогу у фіналі, і вона зовсім не думала про здоров’я. Вже після перемоги дівчина дозволила собі повернутися до колишнього ритму та способу життя.

Крім того, якось Харнааз звернулася до лікаря, який діагностував у неї алергію на глютен: "Ніхто не знає про мою хворобу; про те, що я не можу вживати пшеничне борошно і багато іншого. Зараз — надто товста, раніше — надто худа", — скаржиться красуня.

Як Харнааз Сандху виглядає після того, як розповніла

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