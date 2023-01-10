Отстояла право не быть худой: как сейчас выглядит звезда Болливуда Айшвария Рай (фото)

Знаменитость породила резонансный ажиотаж вокруг своей внешности

Индийская актриса и фотомодель, обладательница титула "Мисс мира-1994" Айшвария Рай в свое время сумела покорить людей со всего мира своей бархатной оливковой кожей и бездонными миндалевидными глазами. Ее секреты красоты хотели разузнать все женщины 2000-х годов, а мужчины ходили за ней табунами и признавались в любви. Однако все изменилось в один день, когда самая неудачная фотография перечеркнула ореол таинственности знаменитой красавицы.

Как Айшвария Рай стала знаменитой на весь мир

В 1994 году никому еще неизвестная девушка стала победительницей конкурса красоты "Мисс мира".

Став успешной фотомоделью, Айшварию стали приглашать сниматься в фильмах, чем она активно и занялась. Обратили на большеглазую уроженку Индии и Голливуд. Благодаря ошеломительному успеху Айшвария Рай стала одной из самых популярных фигур в шоу-бизнесе.

Айшвария Рай в фильме "Невеста и предрассудки"

Кадр из фильма "Принцесса специй"

Актриса в фильме "Розовая пантера 2"

В 2003 году знаменитость біла членом жюри Каннского кинофестиваля. Тогда же на нее посыпались рекламные контракты с L'Oreal, Coca-Cola, De Beers.

Айшвария Рай в рекламной кампании L’Oreal Paris

Однако после замужества и рождения дочери внешность звезды резко изменилась.

Рождение дочери, лишний вес и осуждение преданных поклонников

20 апреля 2007 года Айшвария Рай вышла замуж за индийского актера и продюсера Абхишека Баччана. 16 ноября 2011 года актриса в одной из клиник Мумбаи родила дочь. Девочку назвали Аарадхия Баччан. Рай решила сделать паузу в карьере и полностью посвятила себя материнству.

Айшвария Рай и Абхишек Баччан

Рождение ребенка отразилось на фигуре красавицы. Она набрала 25 лишних килограммов, но сидеть на диетах и умирать в фитнес-залах вовсе не собиралась. А после того, как в сети появилась фотография, где довольно поправившаяся Айшвария находятся в машине, многие из тех, кто ранее восхищался красотой актрисы, стали буквально требовать ее привести себя в форму. Знаменитую женщину называли "позором нации".

То самое неудачное фото Айшварии Рай

Однако несмотря на упреки своих фанатов, Айшвария оставалась при своем мнении и заявляла, что с лишним весом чувствует себя комфортно. Через пару лет актриса все же похудела, но уже не была такой стройной, как в молодости. Она начала сбалансировано питаться и заниматься спортом.

Айшвария Рай продолжает сниматься в кино, заниматься общественной деятельностью, сотрудничать с модными брендами, при этом оставаясь любящей женой и матерью.

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