Прошло почти 20 лет: как изменились звезды сериала "Отчаянные домохозяйки" (фото)

Больше всего запомнились пятеро актрис, сыгравших роли Сьюзан Майер, Габриэль Солис, Линетт Скаво, Бри Ван де Камп и Иди Брит

Фанатам "Отчаянных домохозяек" будет интересно узнать, как спустя почти 20 лет после премьеры этого мегапопулярного телесериала выглядят их любимые героини. Кого-то сейчас достаточно легко узнать, а на ком-то прожитые годы оставили более заметный отпечаток.

"Телеграф" решил показать, как выглядят сейчас Терри Хатчер (в сериале она сыграла Сьюзан Майер), Ева Лонгория (Габриэль Солис), Фелисити Хаффман (Линетт Скаво), Марсия Кросс (Бри Ван де Камп) и Николетт Шеридан (Иди Бритт).

О сериале "Отчаянные домохозяйки"

В сериале рассказывается о жизни нескольких женщин от имени их умершей соседки: они сталкиваются с домашним насилием, ведут семейную жизнь и обнаруживают тайны и преступления, спрятанные в идеальном районе на окраине города. У каждой – по собственному скелету в шкафу.

Премьера телесериала состоялась в конце 2004 года, а в Украине только в начале 2006-го. Шоу получило одобрительные отзывы критиков и зрителей. В апреле 2007 года "Отчаянные домохозяйки" объявили самым популярным телесериалом в мире со зрительской аудиторией, насчитывающей 120 млн человек. Сериал получил награды Эмми, Золотой Глобус и премию Гильдии Киноактеров.

В телесериале — 8 сезонов, всего — 180 серий.

Гарбиэль Солис, точнее Ева Лонгория

Именно Габриэль телезрители считали самой красивой из всех домохозяек. Ее роль сыграла непревзойденная Ева Лонгория – актриса, режиссер, активист, бизнесвумен и модель.

После съемок в "Отчаянных домохозяйках" Ева Логнория не только проснулась знаменитой, но и вошла в топ самых высокооплачиваемых голливудских актрис. Сейчас ей 47 лет, и она продолжает сниматься в кино. А еще заниматься режиссерством и продюсерством, писать книги и уделять время благотворительности.

Однако в последнее время актриса старается больше отвлекаться на собственную семью. В 2016 году она вышла замуж за мексиканского бизнесмена Хосе Антонио Бастона, с которым воспитывает сына Сантьяго.

Сьюзан Майер, точнее Терри Хатчер

58-летняя американская актриса, писательница и модель. За роль Сьюзан в "Отчаянных домохозяйках" Терри получила свою первую награду: Золотой глобус за лучшую женскую роль в комедии (2005 год). После этого снималась во многих других фильмах, сериалах и даже сыграла мать главной героини в мультфильме "Коралина в стране ужасов" (2008).

Сейчас Терри Хатчер развивает свой кулинарный канал на YouTube. Там у нее более 20 тыс. подписчиков.

Актриса дважды была замужем, а теперь — дважды разведена. Последний ее брак "треснул" из-за публичного признания актрисы в том, что в детстве над ней издевался муж родной тети, который в 2002 году довел до самоубийства девочку-подростка. Таким образом Терри помогла посадить педофила со стажем. Однако потеряла мужа — Джон Тенни оказался не готов к такому повороту событий и уже в следующем году пара развелась. У них есть общая дочь — 25-летняя Эмерсон Роуз Тенни.

В апреле 2006 года Тери Хатчер выпустила первую книгу-автобиографию "Подгоревший тост и философия жизни".

Линетт Скаво, точнее Фелисити Хаффман

Недавно актрисе исполнилось 60. У многодетной матери из популярного сериала в реальной жизни две дочери — 22-х и 20 лет. После 15 лет отношений она вышла замуж за актера Уильяма Х. Мэйси (1997 год).

Она известна по ролям в фильмах "Магнолия", "Путь к войне", "Крутая Джорджия", "Фиби в Стране чудес", "Неуправляемый" и "Торт". В 2012 году получила именную звезду на Голливудской "Аллее славы".

С 2015 по 2017 год Хаффман снималась в сериале-антологии "Американское преступление", принесшем ей номинации на премии "Эмми", "Золотой глобус" и Гильдии киноактеров США. Всего в течение многолетней карьеры актрису неоднократно номинировали на престижные премии и она таки имеет премию "Эмми" (за роль в "Отчаянных домохозяйках") и "Золотой глобус" за другую свою роль. Была даже номинирована на "Оскар" за главную роль в кинодраме "Трансамерика", где сыграла Бри Осборн.

Впрочем, с 2019 года Фелисити нигде не снимается из-за громкого скандала. Тогда она заплатила "благотворительный взнос" в размере $15,000, чтобы вместо ее дочери выпускной тест написал другой человек. Об этом факте стало известно и звезда была вынуждена заплатить штраф в $30,000 и отсидеть 12 дней за решеткой, также ей присудили год условного срока.

Интересно, что в отличие от коллег по сериалу, Фелисити Хаффман была достаточно популярной еще задолго до "Отчаянных домохозяек". Актриса до сих пор немного жалеет, что за 8 лет съемок ей пришлось отказаться от многих других достойных проектов. После этого Фелисити намеренно выбирала драматические роли, чтобы разрушить свое амплуа "милой домохозяйки".

Бри Ван де Камп, точнее Марсия Кросс

Еще одна актриса, которой недавно исполнилось 60 лет. По завершению съемок "Отчаянных домохозяек" она успела сыграть в нескольких эпизодах сериала "База Куантико", а в 2017 году у нее диагностировали рак. Актриса прошла несколько курсов химиотерапии, потеряла волосы, но сумела победить болезнь — лечение помогло достичь ремиссии с низкой вероятностью рецидива. После этого актриса возобновила съемки в разных проектах.

Что касается личной жизни, то Марсия 8 лет жила с актером Ричардом Джорданом — вплоть до его смерти в 1993 году. В 2006 году вышла замуж за брокера Тома Махони. У супругов есть дочери-близнецы — 13-летние Саванна Махони и Иден Махони. В свое время ее мужу тоже поставили диагноз рак, однако он также сумел побороть коварный недуг.

Сейчас звезда активно ведет страницу в Instagram и на свой возраст выглядит великолепно.

Иди Брит, точнее Николетт Шеридан

Британская актриса, которая слишком сильно вошла в роль, и была вынуждена со скандалом покинуть сериал. По одной из версий, она возмущалась, что сценаристы уделяли Иде слишком мало внимания, из-за чего ее героиню в конце 5-го сезона вообще убили, а звезду — уволили. Шеридан даже судилась из-за этого, но проиграла.

По другой версии, актриса изначально играла роль персонажа второго плана, однако очень понравилась критикам и в какой-то момент таки сумела перетянуть на себя одеяло. Тем не менее, для общего бюджета она слишком дорого обходилась — речь шла о гонорарах в сумме до $200,000 за один эпизод (в целом актриса появлялась в 91-м эпизоде сериала).

Сейчас Николетт Шеридан – 59. За ее плечами – немало известных и не очень проектов. Среди наиболее успешных, например, сериалы "Тихая страсть" (1986-1993) и "Династия" (2018-2019), а также фильмы "Медовый месяц для друга" (2011) и "Вся твоя" (2016).

Раньше мы рассказывали и показывали, как изменился Том Круз, что стало с "крепким орешком" Брюсом Уиллисом и как теперь выглядит звезда сериала "Клон" — Джованна Антонелли, сыгравшая ту же Жади.