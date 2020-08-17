И не скажешь, что 45: Ева Лонгория похвасталась отличной фигурой

45-летняя звезда Отчаянных домохозяек показала новое летнее фото на котором продемонстрировала подтянутую фигуру.

Американская актриса опубликовала летний снимок на своей странице в Инстаграм.

На фото Ева предстала в белоснежном сдельном купальнике бренда Myra Swim, который отлично подчеркнул стройные формы актрисы. Снимок сделан на белой яхте.

"Все на борт", — подписала снимок звезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram All aboard Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria) 16 Авг 2020 в 9:04 PDT

После беременности Ева Лонгория немного набрала лишнего веса, избавиться от которого ей помогла строгая диета и регулярные занятия в спортзале. Новыми снимками актриса только подтверждает, что у нее все получилось.

Поклонники Евы в комментариях отметили, что актриса находится в прекрасной форме, засыпав ее комплиментами. "Великолепна", "Ева, Вы в отличной форме", "Прекрасна" - пишут фанаты.