И не скажешь, что 45: Ева Лонгория похвасталась отличной фигурой

Американская актриса опубликовала летний снимок на своей странице в Инстаграм.
На фото Ева предстала в белоснежном сдельном купальнике бренда Myra Swim, который отлично подчеркнул стройные формы актрисы. Снимок сделан на белой яхте.
"Все на борт", — подписала снимок звезда.
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После беременности Ева Лонгория немного набрала лишнего веса, избавиться от которого ей помогла строгая диета и регулярные занятия в спортзале. Новыми снимками актриса только подтверждает, что у нее все получилось.
Поклонники Евы в комментариях отметили, что актриса находится в прекрасной форме, засыпав ее комплиментами. "Великолепна", "Ева, Вы в отличной форме", "Прекрасна" - пишут фанаты.