Ева Лонгория с бокалом вина показала свои стройные ножки (Фото)

Кажется, красотка Ева Лонгория серьезно настроена на выход из карантина. И чтобы подготовиться к нему как следует, уже примеряет дома модные платья и каблуки.
Так, сегодня звезда поделилась у себя в Instagram стильным снимком, на котором позирует в трикотажном миди-платье по фигуре насыщенного оранжевого цвета, сексуальных босоножках с ремешком на щиколотке и с бокалом вина в руке.
Просто роскошная женщина!
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Напомним, Ева Лонгория в изоляции активно занимается спортом и это прекрасно видно на новой фотографии, которую она распространила в сети.