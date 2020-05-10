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Ева Лонгория с бокалом вина показала свои стройные ножки (Фото)

Ева Лонгория с бокалом вина показала свои стройные ножки (Фото)
16:39 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:

Кажется, красотка Ева Лонгория серьезно настроена на выход из карантина. И чтобы подготовиться к нему как следует, уже примеряет дома модные платья и каблуки.

Так, сегодня звезда поделилась у себя в Instagram стильным снимком, на котором позирует в трикотажном миди-платье по фигуре насыщенного оранжевого цвета, сексуальных босоножках с ремешком на щиколотке и с бокалом вина в руке.

Просто роскошная женщина!

 
 
 
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Wine o’clock somewhere! #OrangeDreams

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Напомним, Ева Лонгория в изоляции активно занимается спортом и это прекрасно видно на новой фотографии, которую она распространила в сети.

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Актриса, Каблуки, Ева Лонгория.
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