Минуло 15 років: як виглядає зараз зірка серіалу "Менталіст" (фото)

Завдяки цьому проєкту актор став надзвичайно популярним

"Менталіст" — американський телесеріал, який транслювався протягом 2008-2015 років. В Україні його показували телеканали "1+1", "НТН" та "К1". В основі сюжету — пошуки головним героєм маніяка-вбивці його сім’ї та розкриття різноманітних злочинів з нотками здорового скептицизму й часом навіть гумору. Телесеріал настільки ж популярний, як і ситком "Як я зустрів вашу маму", який знімався приблизно у тому ж часовому проміжку.

"Телеграф" вирішив показати, як змінився за 15 років головний персонаж серіалу, точніше, актор Саймон Бейкер, який прославився саме завдяки ролі Патріка Джейна. Також ми зібрали трохи цікавих фактів про зірку — наприклад, чим він займався протягом цього часу і що рекламує тепер.

Про що серіал "Менталіст"

Головний герой Патрік Джейн — дотепний і приголомшливий психолог-практик та маніпулятор, який у минулому завдяки своїм умінням видавав себе за медіума, екстрасенса і ясновидця, а ще раніше заробляв як фокусник та ілюзіоніст. Тепер же, після вбивства ображеним психопатом "Червоним" Джоном його дружини та дочечки, він допомагає Каліфорнійському бюро розслідувань у розкритті злочинів. Патрік категорично заперечує, що магія існує, і доводить, що все це — лише фокуси, спритність рук і не більше.

Зліва-направо: Патрік, Вейн,Тереза, Кімбелл, Грейс

У сюжеті фігурують п’ятеро головних героїв:

Тереза Лісбон — акторка Робін Танні; Вейн Рігсбі — його зіграв Оуен Ємен; Кімбелл Чо — роль виконує Тім Канг; Грейс Ван Пелт — акторка Аманда Ріетті; Патрік Джейн — актор Саймон Бейкер.

За спиною Патріка - знак, який "Червоний" Джон завжди залишає на місці злочину

Загалом знято 7 сезонів, які налічують 151 епізод.

Саймон Бейкер: як він виглядає зараз і чим займається

Зараз актору 53 роки. В його доробку — майже три десятки картин, проте свою славу Бейкер здобув саме завдяки ролі Патріка Джейна у "Менталісті". За цю роль Бейкера було номіновано на премії "Еммі" та "Золотий глобус" 2009 року. Має власну зірку на голлівудській Алеї слави.

Його можна побачити у фільмах "Червона планета" (2000), "Дзвінок 2" (2005), "Земля мертвих" (2005), "Диявол носить Prada" (2006), "Секс і 101 смерть" (2007), "Зникнення" (2009) та "Межа ризику" (2011).

Цікаво, що Бейкер у "Менталісті" був не тільки актором, а й режисером кількох епізодів та навіть продюсером (починаючи з 5 сезону, коли рейтинг т/с значно впав). Також режисував один із епізодів телесеріалу "Захисник" (2001-2004).

"Засвітився" актор і рекламі: з 2012-го — "посол елегантності" швейцарської марки годинників Longines, а з 2013-го — обличчя аромату Givenchy "Gentlemen Only".

Щодо особистого життя, то у 2020 році розлучився з акторкою Ребеккою Рігг — після 22 років шлюбу. У пари — троє дітей, усі повнолітні.

Раніше ми розповідали, як тепер виглядає зірка серіалу "Баффі — переможниця вампірів". Її свого часу зіграла акторка Сара Мішель Геллар, якій на сьгодні уже 45 років.