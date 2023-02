Серена чекає на четверту дитину, а Блер, Чак і Ден тепер музиканти: як змінилися зірки серіалу "Пліткарка" (фото)

Багато акторів вирішили спробувати себе в ролі музикантів, хоча кожен із них завершував проєкт як мега-успішна зірка

Улюблений серіал мільйонів дівчат побачив світ ще у далекому 2007-му — всього на 2 роки пізніше за ситком "Як я зустрів вашу маму". Найбільше він запам’ятався головними героями — живими, імпульсивними, розпещеними і часом підступними. Інтриги, скандали, пошуки кохання та свого призначення у житті, це звісно, цікаво, але неймовірні Серена та Блер, а також Нейт, Чак і Ден підкорили публіку своєю зовнішністю ще з першого сезону.

Сьогодні ми розкажемо і покажемо, як змінилися за останні 15 років улюблені зірки й чим вони тепер займаються. Дехто, до речі, вирішив кардинально змінити своє життя, покинувши акторську кар’єру заради інших захоплень та сім’ї.

Серена ван дер Вундсен — акторка Блейк Лайвлі

За ці роки Блейк встигла вийти заміж за Раяна Рейнольдса (той самий "Дедпул" — ред.), народити трьох дітей та завагітніти вчетверте, а ще — знятися у кількох фільмах ("Століття Адалін", "Мілина", "Бачу тільки тебе", "Проста послуга", "Ритм-секція"). З Рейнольдсом вони познайомилися під час зйомок фільму "Зелений ліхтар" (2011 рік).

Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі - незабаром у пари буде вже четверта дитина

У певний момент американська актриса та модель брала невеличку паузу у кар'єрі, аби повністю присвятити себе вихованню доньок. Однак згодом таки вирішила повернутися на великі екрани.

Нещодавні фото Лайвлі, яка на восени 2022-го заявила, що знову вагітна

Зараз їй 35 років. "Пліткарка" стала для неї найуспішнішим проєктом у кар'єрі.

Цікаво, що свого часу Лайвлі зустрічалася з Пенном Беджлі — стосунки Серени та Дена перекинулися зі знімального майданчика у реальне життя. Пара була разом близько 3 років, але перший час не афішувала цього. Пізніше вона пів року зустрічалася з Леонардо Ді Капріо.

У 2010 році Блейк Лайвлі посіла четверте місце в рейтингу "Maxim Hot 100", а вже через рік потрапила до списку 100 найвпливовіших людей за версією журналу TIME та очолила рейтинг "Топ 99 найбажаніших жінок світу" (за результатами опитування безкоштовного онлайн-порталу для чоловіків Askmen). Ще через рік неперевершена Серена потрапила до рейтингу журналу People "Most Beautiful at Every Age" (у перекладі — "Найкрасивіші у будь-якому віці").

Блер Волдорф — акторка Лейтон Містер

Після зйомок у серіалі "Пліткарка" Лейтон Містер пророкували блискучу кар'єру у Голлівуді, однак дівчина вирішила кардинально змінити своє життя. У якийсь момент вона заявила: "Моя головна пристрасть — це музика" й почала працювати над сольним альбомом.

Згодом вона таки надумала повернутися на великі екрани, але було вже трохи пізно — Містер, звісно, має декілька ролей після 2012-го, однак жодна з них не принесла їй такої ж популярності як роль Блер Волдорф.

Натомість під час зйомок фільму "Любовна палітурка" вона зустріла свою долю — актора Адама Броді, за якого у 2014 році вийшла заміж. Зараз їй 36 років, у пари двоє дітей.

Цікаво, що коли молода акторка йшла на кастинг "Пліткарки", то розраховувала отримати роль Серени, але вже після перших проб зрозуміла, що бути головним стервом Нью-Йорка буде набагато цікавіше. До речі, для цієї ролі Лейтон довелося перефарбуватися з натуральної блондинки у брюнетку.

Нейт Арчибальд — актор Чейс Кроуфорд

В один прекрасний день актор прокинувся знаменитим і дуже бажаним — за ним "сохли" мільйони дівчат по всьому світу. Якщо не брати до уваги ключової ролі у фільмі "Угода з дияволом" та участі у проєкті "Давно загублений син", можна сказати, що в "Пліткарку" Кроуфорд прийшов актором-новачком. І саме завдяки молодіжному серіалу він став кумиром мільйонів дівчат та заробив кілька престижних нагород: три роки поспіль він був переможцем у номінації "Найкращий драматичний актор" премії Teen Choice Awards (2008-2010 роки).

Після завершення зйомок блакитноокий серцеїд Нейт Арчибальд, точніше, Чейс Кроуфорд, отримав багато цікавих пропозицій. Пізніше його можна зустріти у серіалах "Кров і нафта", "Хор" і "Хлопаки" (2019 рік), а ще — у фільмах "Під кайфом", "Чого чекати, коли чекаєш на дитину", "Правила не застосовуються", "У чому сенс?", "Привиди Елоїз" та інших.

Чейс під час зйомок у серіалі "Хлопаки" (праворуч на фото)

Що зараз відбувається в особистому житті Чейса достеменно невідомо — він не влипає у гучні скандали і вважає за краще не афішувати свої романи. Офіційно 37-річний актор неодружений.

Чак Басс — актор Ед Вествік

Норовливого красунчика, який у серіалі користувався неабиякою популярністю серед дівчат, у реальному житті чотири рази звинувачували у зґвалтуванні. Секс-скандал розгорівся у 2017-му. Тоді актор Ед Вествік заявив, що ні в чому не винен і засмучений неправдивими звинуваченнями: "Мене бентежить і засмучує, що в результаті публікацій двох брехливих і неперевірених історій, з'явилися люди, які вірять в мою причетність до цих мерзенних і жахливих подій. Я вже співпрацюю з людьми, які очистять моє ім'я від цієї історії якомога швидше", — писав тоді актор на своїй сторінці в інстаграм. Вже за 8 місяців з нього зняли усі звинувачення, оскільки поліція не змогла знайти доказів протиправних дій зірки.

Відразу після закінчення зйомок у "Пліткарці" Вествік на якийсь час зник з екранів, але згодом повернувся у кіно. В основному він з’являється у романтичних комедіях. Його можна зустріти у картинах "100 футів", "Пасажир", "Як вийти заміж за мільйонера" та інших.

І хоча саме цей серіал вважається його найуспішнішим, Ед встиг зарекомендувати себе як талановитий актор ще початку зйомок "Пліткарки". У його ранній фільмографії є такі проєкти як "Дитя людське", "Вторгнення" і "Син Рембо".

Цікаво, що Вествік — не тільки актор і модель, а ще й фронтмен британської інді-рок-групи The Filthy Youth (група створена у 2006 році). До речі, в актора стільки татуювань, що в останніх сезонах Пліткарки навіть в любовних сценах він був завжди одягнений в халат або сорочку, що прикриває руки з великими татуюваннями "перо" і "дівчина в стилі пін-ап", які ніяк не відповідали образу Чака Басса.

Зараз йому 35 років. Був одружений на Рені Даймонд, але недовго — їхній шлюб був анульований.

Ден Гамфрі — актор Пенн Беджлі

Після серіалу Ден Гамфрі змінився до невпізнаваності. Попри те, що йому приписували в житті образ героя-коханця (під час зйомок "Пліткарки" він близько 3 років зустрічався з Блейк Лайвлі, а потім — із Зої Кравіц — донькою відомого музиканта Ленні Кравіца), у лютому 2017-го він одружився з англійською співачкою Доміно Кірк.

При цьому, після завершення зйомок Пенн вирішив не обмежуватися самою лише акторською кар'єрою і приєднався до складу інді-рок гурту MOTHXR.

Роль Дена у "Пліткарці" поки що — його найбільше досягнення у світі кінематографа. Однак його можна зустріти і в інших проєктах: "Відмінниця легкої поведінки", "Вітчим", "Межа ризику", "Привіт від Тіма Баклі", а з 2018 по 2021 грав головну роль у серіалі від Netflix "Ти" (Беджлі виконує роль серійного вбивцю, який стає одержимим жінкою).

Між тим, у 2011 році Пенн Беджлі потрапив до списку "25 красунь і красенів молодше 25 років" журналу People. Не забуває актор і про соціальний бік життя: він є добровольцем в Американському Червоному Хресті. Зараз йому 36 років.

Раніше ми розповідали й показували, як змінилися за багато років зірки серіалу "Беверлі-Гіллз". Декого з них тепер просто не впізнати, а когось уже навіть немає в живих.