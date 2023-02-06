Кевін із "Один дома" та кучерявка Сью: як змінилися діти-актори, які стали зірками кіно у 90-х (фото)

"Важка дитина" не знімається зовсім, а у Калкіна є маленький син

Кіно з дітьми у головних ролях підкорює безпосередністю та щирістю. Особливо популярними у 90-х були комедії з юними акторами. Досі глядачі по всьому світу із задоволенням переглядають "Один вдома", "Кучерявку Сью", "Двоє: Я і моя тінь", спостерігаючи за пригодами Макалея Калкіна, Елісон Портер, сестер Мері-Кейт та Ешлі Олсен.

"Телеграф" розповідає, якими були персонажі зі знаменитих фільмів з акторами-дітьми у 90-х роках і як вони змінилися до цього часу. Якщо "Кевін" не раз ставав героєм скандальних матеріалів у таблоїдах, то про "важку дитину" відомо не так багато.

Сестри Олсен із "Двоє: Я і моя тінь"

Блондинки-близнючки Олсен полюбилися мільйонам дітей та дорослих, а картину "Двоє: Я та моя тінь" 1995 року побачило вже не одне покоління. Непосидючу сироту Аманду грала Мері-Кейт, а роль маленької аристократки Алісси дісталася Ешлі. На момент зйомок їм було по 9 років, зараз стукнуло вже за 35. Сестри активно знімалися у фільмах і після цієї картини, а також були дітьми-продюсерами, завдяки чому стали мільйонерами у 10-річному віці. А ось ролі у пізніших та серйозніших проектах такого ж успіху не принесли. Останній фільм за їх участю вийшов майже 20 років тому. Натомість у дівчат пішла справа з моделюванням одягу та взуття, вони мають свій модний бренд.

Мері-Кейт була одружена з Олів’є Саркозі (брат колишнього президента Франції), у 2021 році вони розлучилися, спільних дітей у пари не було. Журналісти неодноразово писали про невдалі пластичні операції зірки. Що стосується Ешлі, то її особисте життя не раз бурхливо обговорювалося (взяти хоча б роман із Джаредом Літо), але жодні стосунки не доходили до весілля. Лише цього року з’явилася інформація про офіційний, хоч і таємний шлюб із художником Луї Ейснером. Вони приховували своє кохання від громадськості п’ять років, а в грудні 2022-го побралися. Додамо, що за здоров’я Ешлі переживали не менше. У 2015 році шанувальники були приголомшені новиною, що у неї виявлена хвороба Лайма. На щастя, лікарям вдалося зменшити наслідки недуги, щоби дівчина відчула себе краще.

Милі обличчя сестер із роками дуже змінилися

Маколей Калкін із "Один вдома"

Серія різдвяних американських фільмів "Один вдома" – вже один із символів періоду зимових свят. Прем’єра відбулася у 1990 році, буквально обрушивши популярність на юного Маколея Калкіна. Симпатичний хлопчик чудово впорався з роллю Кевіна, який був забутий батьками та врятував від грабіжників свій будинок. Натомість отримав нагороди та мільйони доларів. Однак не всі фільми з Маколеєм ставали успішними. "Багатенький Річі" — остання робота, де Калкін ще дитина. У наступні роки актор з’являвся в кіно, але це не було так яскраво, як у франшизі "Один вдома". Захоплювався музикою. Колись успішній дитині-акторові сьогодні 42 роки, цього року має вийти на екрани фільм "Грип багатих" за його участю.

У житті Калкіна було багато непростих періодів: загибель сестри, спроба суїциду після розставання з Мілою Куніс, шкідливі звички (неодноразово ЗМІ писали про наркотичну залежність актора). Понад п’ять років у стосунках із актрисою Брендою Сонг, яка народила йому сина у 2021 році. Вони заручені, тож можливо незабаром "Кевін" приміряє на себе роль нареченого.

"Кевін" вже тато

Елісон Портер з фільму "Кучерявка Сью"

Історія дівчинки Сьюзен на прізвисько кучерявка Сью підкорила глядачів у 1991 році. Її зіграла Елісон Портер – актриса та співачка, якій нині 41 рік. Інші роботи не принесли такої ж слави, як ця кінострічка. Натомість Елісон перемогла у 10 сезоні американської версії вокального проекту "Голос". Мала проблеми з наркотиками й алкоголем, але змогла позбутися шкідливих звичок. Від першого шлюбу має двох дітей. З 2018 року у стосунках із танцюристом Джастіном Де Віра, у 2021 році у них з’явилася дочка.

Іншими стали навіть кучері

Майкл Олівер – зірка фільму "Важка дитина"

За перипетіями у житті непосидючого Джуніора, якого усиновили, стежили у багатьох країнах. Критики пророкували фільму "Важка дитина" провал, але він став одним із найкасовіших у 1990 році. Потім були сіквели. Головного героя грав Майкл Олівер, якому зараз 41 рік. Акторську кар’єру він швидко залишив. За даними журналістів, працює у службі технічної підтримки і живе звичайним життям далеко від камер. Відомо, що чоловік у розлученні.

Чоловік веде непублічне життя

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