Кевін із "Один дома" та кучерявка Сью: як змінилися діти-актори, які стали зірками кіно у 90-х (фото)
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"Важка дитина" не знімається зовсім, а у Калкіна є маленький син
Кіно з дітьми у головних ролях підкорює безпосередністю та щирістю. Особливо популярними у 90-х були комедії з юними акторами. Досі глядачі по всьому світу із задоволенням переглядають "Один вдома", "Кучерявку Сью", "Двоє: Я і моя тінь", спостерігаючи за пригодами Макалея Калкіна, Елісон Портер, сестер Мері-Кейт та Ешлі Олсен.
"Телеграф" розповідає, якими були персонажі зі знаменитих фільмів з акторами-дітьми у 90-х роках і як вони змінилися до цього часу. Якщо "Кевін" не раз ставав героєм скандальних матеріалів у таблоїдах, то про "важку дитину" відомо не так багато.
Сестри Олсен із "Двоє: Я і моя тінь"
Блондинки-близнючки Олсен полюбилися мільйонам дітей та дорослих, а картину "Двоє: Я та моя тінь" 1995 року побачило вже не одне покоління. Непосидючу сироту Аманду грала Мері-Кейт, а роль маленької аристократки Алісси дісталася Ешлі. На момент зйомок їм було по 9 років, зараз стукнуло вже за 35. Сестри активно знімалися у фільмах і після цієї картини, а також були дітьми-продюсерами, завдяки чому стали мільйонерами у 10-річному віці. А ось ролі у пізніших та серйозніших проектах такого ж успіху не принесли. Останній фільм за їх участю вийшов майже 20 років тому. Натомість у дівчат пішла справа з моделюванням одягу та взуття, вони мають свій модний бренд.
Мері-Кейт була одружена з Олів’є Саркозі (брат колишнього президента Франції), у 2021 році вони розлучилися, спільних дітей у пари не було. Журналісти неодноразово писали про невдалі пластичні операції зірки. Що стосується Ешлі, то її особисте життя не раз бурхливо обговорювалося (взяти хоча б роман із Джаредом Літо), але жодні стосунки не доходили до весілля. Лише цього року з’явилася інформація про офіційний, хоч і таємний шлюб із художником Луї Ейснером. Вони приховували своє кохання від громадськості п’ять років, а в грудні 2022-го побралися. Додамо, що за здоров’я Ешлі переживали не менше. У 2015 році шанувальники були приголомшені новиною, що у неї виявлена хвороба Лайма. На щастя, лікарям вдалося зменшити наслідки недуги, щоби дівчина відчула себе краще.
Маколей Калкін із "Один вдома"
Серія різдвяних американських фільмів "Один вдома" – вже один із символів періоду зимових свят. Прем’єра відбулася у 1990 році, буквально обрушивши популярність на юного Маколея Калкіна. Симпатичний хлопчик чудово впорався з роллю Кевіна, який був забутий батьками та врятував від грабіжників свій будинок. Натомість отримав нагороди та мільйони доларів. Однак не всі фільми з Маколеєм ставали успішними. "Багатенький Річі" — остання робота, де Калкін ще дитина. У наступні роки актор з’являвся в кіно, але це не було так яскраво, як у франшизі "Один вдома". Захоплювався музикою. Колись успішній дитині-акторові сьогодні 42 роки, цього року має вийти на екрани фільм "Грип багатих" за його участю.
У житті Калкіна було багато непростих періодів: загибель сестри, спроба суїциду після розставання з Мілою Куніс, шкідливі звички (неодноразово ЗМІ писали про наркотичну залежність актора). Понад п’ять років у стосунках із актрисою Брендою Сонг, яка народила йому сина у 2021 році. Вони заручені, тож можливо незабаром "Кевін" приміряє на себе роль нареченого.
Елісон Портер з фільму "Кучерявка Сью"
Історія дівчинки Сьюзен на прізвисько кучерявка Сью підкорила глядачів у 1991 році. Її зіграла Елісон Портер – актриса та співачка, якій нині 41 рік. Інші роботи не принесли такої ж слави, як ця кінострічка. Натомість Елісон перемогла у 10 сезоні американської версії вокального проекту "Голос". Мала проблеми з наркотиками й алкоголем, але змогла позбутися шкідливих звичок. Від першого шлюбу має двох дітей. З 2018 року у стосунках із танцюристом Джастіном Де Віра, у 2021 році у них з’явилася дочка.
Майкл Олівер – зірка фільму "Важка дитина"
За перипетіями у житті непосидючого Джуніора, якого усиновили, стежили у багатьох країнах. Критики пророкували фільму "Важка дитина" провал, але він став одним із найкасовіших у 1990 році. Потім були сіквели. Головного героя грав Майкл Олівер, якому зараз 41 рік. Акторську кар’єру він швидко залишив. За даними журналістів, працює у службі технічної підтримки і живе звичайним життям далеко від камер. Відомо, що чоловік у розлученні.
Раніше "Телеграф" розповідав, як змінився з роками Фокс Малдер. Девід Духовни став зіркою "Секретних матеріалів" 30 років тому.