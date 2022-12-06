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Померла зірка фільму "Двоє: Я і моя тінь" Кірсті Еллі

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Американська актриса Кірсті Еллі у фільмі Двоє: Я і моя тінь Новина оновлена 06 грудня 2022, 10:10
Американська актриса Кірсті Еллі у фільмі Двоє: Я і моя тінь. Фото кадр из фильма

Актриси не стало на 72 році життя

У понеділок, 5 грудня, померла відома американська актриса Кірсті Еллі. Їй було 71 рік.

Про смерть знаменитості повідомляє 6 грудня ВВС, посилаючись на заяву рідних Еллі. "Ми з сумом повідомляємо, що наша неймовірна і любляча мати померла після боротьби з раком, виявленим зовсім недавно", — цитує агентство слова дітей актриси.

Не уточнюється, який саме вид раку був у Еллі.

Голлівудський актор Джон Траволта, який зіграв із нею одну з головних ролей у фільмі "Дивись, хто говорить" написав в Інстаграмі: "У Кірсті були одні з найособливіших стосунків. Я люблю тебе, Кірсті. Я знаю, що ми ще побачимось".

У яких фільмах знімалася Кірсті Еллі

Актриса здобула популярність після зйомок у таких фільмах, як "Дивись, хто говорить", "Двоє: Я і моя тінь", а також "І в злиднях, і в багатстві". Актриса була нагороджена преміями "Еммі" та "Золотий глобус" у номінації "Краща жіноча роль на ТБ" за роль у серіалі "Чірс". Крім цього, 1993 року вона отримала "Еммі" за найкращу жіночу роль у телефільмі "Мати Девіда".

Акторка мала проблеми із зайвою вагою, через що вона в основному з’являлася в різних реаліті-шоу, таких, як "Жирна актриса" і "Велике життя Кірсті Еллі". Навесні 2011 року вона брала участь у 12-му сезоні популярного телешоу "Танці з зірками", де танцювала в парі з американським танцюристом українського походження Максимом Чмерковським і посіла друге місце. Завдяки конкурсу, вона змогла відродити свою кар’єру.

керсті еллі максим чмерківський
Керсті Еллі

Раніше "Телеграф" повідомляв про смерть рідного батька зірки "Друзів" Дженніфер Еністон. Чоловік пішов із життя у віці 89 років.

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#Рак #Фільми #Знаменитості #Смерть