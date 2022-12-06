Померла зірка фільму "Двоє: Я і моя тінь" Кірсті Еллі

Актриси не стало на 72 році життя

У понеділок, 5 грудня, померла відома американська актриса Кірсті Еллі. Їй було 71 рік.

Про смерть знаменитості повідомляє 6 грудня ВВС, посилаючись на заяву рідних Еллі. "Ми з сумом повідомляємо, що наша неймовірна і любляча мати померла після боротьби з раком, виявленим зовсім недавно", — цитує агентство слова дітей актриси.

Не уточнюється, який саме вид раку був у Еллі.

Голлівудський актор Джон Траволта, який зіграв із нею одну з головних ролей у фільмі "Дивись, хто говорить" написав в Інстаграмі: "У Кірсті були одні з найособливіших стосунків. Я люблю тебе, Кірсті. Я знаю, що ми ще побачимось".

У яких фільмах знімалася Кірсті Еллі

Актриса здобула популярність після зйомок у таких фільмах, як "Дивись, хто говорить", "Двоє: Я і моя тінь", а також "І в злиднях, і в багатстві". Актриса була нагороджена преміями "Еммі" та "Золотий глобус" у номінації "Краща жіноча роль на ТБ" за роль у серіалі "Чірс". Крім цього, 1993 року вона отримала "Еммі" за найкращу жіночу роль у телефільмі "Мати Девіда".

Акторка мала проблеми із зайвою вагою, через що вона в основному з’являлася в різних реаліті-шоу, таких, як "Жирна актриса" і "Велике життя Кірсті Еллі". Навесні 2011 року вона брала участь у 12-му сезоні популярного телешоу "Танці з зірками", де танцювала в парі з американським танцюристом українського походження Максимом Чмерковським і посіла друге місце. Завдяки конкурсу, вона змогла відродити свою кар’єру.

Раніше "Телеграф" повідомляв про смерть рідного батька зірки "Друзів" Дженніфер Еністон. Чоловік пішов із життя у віці 89 років.