Умерла звезда фильма "Двое: Я и моя тень" Кёрсти Элли

Актрисы не стало на 72 году жизни

В понедельник, 5 декабря, умерла известная американская актриса Кёрсти Элли. Ей было 71 год.

О смерти знаменитости сообщает 6 декабря ВВС, ссылаясь на заявление родных Элли. "Мы с грустью сообщаем, что наша невероятная и любящая мать скончалась после борьбы с раком, обнаруженным совсем недавно", — цитирует агентство слова детей актрисы.

Не уточняется, какой именно вид рака был у Элли.

Голливудский актер Джон Траволта, сыгравший с ней одну из главных ролей в сериале "Уж кто бы говорил" написал в Инстаграме: "С Кёрсти были одни из самых особенных отношений. Я люблю тебя, Кёрсти. Я знаю, что мы еще увидимся".

В каких фильмах снималась Кёрсти Элли

Актриса получила известность после съемок в таких фильмах, как "Уж кто бы говорил", "Двое: Я и моя тень", а также "И в бедности, и в богатстве". Актриса была удостоена премий "Эмми" и "Золотой глобус" в номинации "Лучшая женская роль на ТВ" за роль в сериале "Чирс". Помимо этого, в 1993 году она получила "Эмми" за лучшую женскую роль в телефильме "Мать Дэвида".

У актрисы были проблемы с лишним весом, из-за чего она в основном появлялась в разных реалити-шоу, таких, как "Жирная актриса" и "Большая жизнь Кёрсти Элли". Весной 2011 года она принимала участие в 12-м сезоне популярного телешоу "Танцы со звездами", где танцевала в паре с американским танцором украинского происхождения Максимом Чмерковским и заняла второе место.Благодаря конкурсу, она смогла возродить свою карьеру.

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