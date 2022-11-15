У Дженніфер Еністон помер батько: чим він був відомий

Дженніфер Еністон написала, що її тато вибрав "ідеальний час" для того, щоб піти

Американська актриса, зірка серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон, яка, як і Анджеліна Джолі, виступила на підтримку України після повномасштабного вторгнення, повідомила у своїх соцмережах сумну звістку: помер її батько Джон Еністон.

Про це йдеться в пості Еністон у Instagram. Її батька не стало 11 листопада 2022 року на 90-му році життя. Актриса зворушливо відгукнулася про тата та поділилася з підписниками архівними знімками зі свого дитинства.

Причину смерті Джона Еністона його дочка не розкрила, але зазначила, що він помер із миром і без болю.

"Дорогий тату. Ти був одним з найкрасивіших людей, яких я колись знала. Я така вдячна за те, що ти пішов на небеса з миром і без болю. І 11.11. У тебе завжди був ідеальний вибір часу. Це число назавжди матиме для мене ще більший сенс відтепер. Я любитиму тебе до кінця часів", — йдеться у пості Дженніфер.

Джон Еністон – американський актор мильних опер. Народився на Криті, але коли йому було два роки, сім’я емігрувала до Штатів. Здобув освіту в Університеті штату Пенсільванії, служив у ВМС США, капітан 3-го рангу. У 1965 році одружився з актрисою Ненсі Доу, у 1969 році у них народилася дочка Дженніфер. Щоправда, 1980-го пара розлучилася. Перебував у другому шлюбі, де народився син Олександр. Найпопулярніша роль Джона Еністона — Віктор Кіріакіс у мильній опері "Дні нашого життя".

Зазначимо, що довгий час Еністон мала натягнуті стосунки з батьком, але в період пандемії актриса зізналася, що вони зблизилися і почали спілкуватися часто.

Раніше "Телеграф" розповідав, що акторам, що прославилися в 90-ті, вже перевалило за 60. Багато зірок змінилися до невпізнання, а хтось все також захоплює шанувальників своєю красою.