Декого не впізнати: як змінилися головні герої фільму "Красуня" через 30 років (фото)

Фільм "Красуня" вийшов на екран 33 роки тому

Навіть через десятиліття деякі фільми знаходять нових глядачів. Хтось може переглядати щоразу зі сльозами картину-катастрофу "Титанік", а комусь до душі підспівувати Pretty Woman під час перипетій Едварда й Вівіан у фільмі "Красуня". Хоча цій історії вже понад 30 років!

Комедійна мелодрама "Красуня" під режисурою Гаррі Маршалла вийшла на екрани в 1990 році, ставши одним із найкасовіших проєктів того періоду. Джулія Робертс і Річард Гір полюбилися мільйонам глядачів по всьому світу завдяки любовній історії їхніх персонажів. "Телеграф" розповідає, як виглядали головні герої у фільмі "Красуня" та як змінилися актори до цього моменту.

Роль впливового бізнесмена зі силою-силенною грошей Едварда Льюїса грав Річард Гір. За його спиною вже був непоганий досвід у фільмах, хоча багатьом глядачам він знайомий саме з "Красуні". Брав участь у фільмах "Офіцер та джентльмен", "Чикаго", "Хатіко: Найвірніший друг". Кілька разів був одружений, а з 2018 року в шлюбі з письменницею Алехандрою Сільвою, яка молодша за коханого на 30 років. Нині актору 73 роки. Три роки тому він став батьком втретє (і в такий самий раз народився хлопчик).

Шевелюра актора тепер повністю сива

Амплуа ескортниці Вівіан Уорд, якій дуже потрібні гроші, втілила чарівна Джулія Робертс. На той момент актрисі був 21 рік і ця роль стала поворотною у її кар’єрі, давши потужний поштовх до вершин Голівуду. Багатьом знайомі такі фільми з Робертс, як "Ерін Брокович", "У ліжку з ворогом", "Наречена-втікачка", "Їж, молись, кохай". Зараз одній з найоплачуваніших акторок у світі 55 років. Понад 20 років у шлюбі з кінооператором Денієлом Модером, у них троє дітей.

Старіє гарно

Актор Гектор Елізондо, якому нині 86 років, зіграв менеджера готелю Барні Томпсона, який тепло поставився до Вівіан. Комусь він може бути знайомий за картинами "Щоденники принцеси" та "Старий новий рік".

Посмішка залишилася колишньою

Лора Сан Джакомо грала подругу головної героїні, досвідчену "жрицю кохання" на ім’я Кіт Де Люк. Нині їй 60 років. І хоча з роллю в "Красуні" вона впоралася чудово, інші роботи у фільмах та серіалах не принесли акторці широку популярність.

Актриса дуже змінилася

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилися шестеро друзів із культового однойменного серіалу. "Друзі" назавжди увійшли до історії кіноіндустрії 90-00 років.