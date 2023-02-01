Роуз і Джека не впізнати: як змінилися герої "Титаніка" через 25 років після виходу фільму (фото)

Головні герої після картини увірвалися на олімп Голлівуду, а дехто з акторів так і запам’ятався лише роллю у "Титаніку"

Знаменитий фільм "Титанік" Джеймса Кемерона вийшов на екрани 25 років тому. Картина розповідає про катастрофу легендарного лайнера. У центрі сюжету – історія кохання хлопця та дівчата чи не з різних всесвітів. Кейт Вінслет і Леонардо Ді Капріо, які виконали їх ролі, тоді прославилися на весь світ.

"Титанік" отримав рекордну кількість премій "Оскар" і став на той момент найкасовішим фільмом в історії. Перебити суму зборів у прокаті (1,8 мільярда доларів) вдалося лише через 12 років, до речі, це знову зробив витвір Кемерона "Аватар". "Телеграф" розповідає, як за 25 років змінилися головні герої "Титаніка".

Роль дівчини Роуз Дьюїтт із вищого суспільства, але яка в душі мріє про бунт, виконала британська актриса Кейт Вінслет. Нині їй 47 років. Під час зйомок загибелі лайнера зірка захворіла на пневмонію. Проте на ці жертви варто було йти, адже "Титанік" розвинув популярність актриси до світових масштабів. Вінслет знялася в багатьох фільмах, наприклад, "Вічне сяйво чистого розуму", "Стів Джобс" та "Відпустка за обміном". На її рахунку чимало нагород. Понад 10 років одружена з мільйонером Недом Рокнроллом (третій шлюб), разом вони виховують сина та двох дітей Кейт від попередніх союзів.

Актриса постаріла, але так само гарна

Харизматичного юнака на ім’я Джек Доусон, бідного художника грав Леонардо Ді Капріо, якому вже 48 років. Багатьом глядачам він сподобався саме після ролі в "Титаніку", хоча й його герой трагічно загинув. А фраза Джека "Я — король світу" — вже афоризм. Кар’єра Ді Капріо злетіла і, здається, продовжує гармонійно розвиватися. У його арсеналі роботи в таких проєктах, як "Злови мене, якщо зможеш", "Джанго звільнений", "Вовк з Уолл-стріт", "Початок", "Одного разу в Голлівуді", "Той, хто вижив" (приніс актору бажаний "Оскар"). Актор прославився також численними романами з акторками та моделями, але офіційно одружений не був, дітей теж немає.

Леонардо Ді Капріо став всесвітньо відомим після "Титаніка"

Актор Біллі Зейн чудово втілив ревнивого та багатого нареченого Роуз Каледона Хоклі. Незабаром йому стукне 56 років. Окрім "Титаніка" актора можна зустріти у фільмах "Фанатик" та "Зразковий самець", серіалі "Зачаровані". Однак роль Хоклі була найуспішнішою у його акторському житті. Перебуває у цивільному шлюбі з американською моделлю Кендіс Нейл, з якою вони виховують двох дочок.

Від волосся не залишилося і сліду, а посмішка дуже впізнавана

70-річна актриса Френсіс Фішер, у фільмі вона грала маму Роуз на ім’я Руф, теж відома широкому загалу виключно завдяки ролі в "Титаніку". При цьому активно знімалася, наприклад, у проєктах "Пара на свята" та "Воскресіння".

Відмінно виглядає у свої 70

Ще один помітний персонаж "Титаніка" — головний конструктор Томас Ендрюс. Його грав актор Віктор Гарбер, зараз йому 73 роки. Його можна побачити і в інших проєктах, наприклад, у фільмі "Блондинка у законі".

Актор чудово впорався зі своєю роллю у "Титаніку"

Став відомий після ролі капітана Едварда Джона Сміта актор Бернард Хілл. До речі, він же грав короля Теодена у "Володарі кілець". Нині акторові 78 років.

"Капітан" наближається до 80-річчя

Раніше "Телеграф" розповідав, що у мережі нещодавно звернули увагу на один момент у фільмі "Титанік". У стрічці показано російське судно та російські прапори.