Який він зараз - Фокс Малдер із "Секретних матеріалів": як змінився за 30 років Девід Духовни (фото)

За цей час кінозірка встиг помітно змінитися та обзавестися новими захопленнями

"Секретні матеріали" (або "Цілком таємно") — один із найбільш культових телесеріалів у жанрі наукової фантастики усіх часів, який, як і серіал "Беверлі-Гіллз", підкорює серця глядачів ось уже 30 років. З моменту своєї прем'єри у далекому 1993-му він отримав всесвітнє визнання за напружений та інтригуючий сюжет, а також незабутніх персонажів.

Один із головних героїв — агент ФБР Фокс Малдер, що знаходиться в центрі сюжету. Сьогодні "Телеграф" вирішив розповісти про актора, який зіграв того самого неперевершеного спецагента Малдера — Девіда Духовни. Зокрема, у яких ще картинах можна зустріти зірку, чим займається тепер і як зараз виглядає.

Американському кіноактору на сьогодні 62 роки. Найбільше він прославився саме своєю роллю у телесеріалі "Секретні матеріали", а також "Секс і Каліфорнія" (Californication).

Девід Духовни на зйомках у 1993 і зараз

Після завершення проєкту Духовни продовжив активно працювати в індустрії розваг, з'являючись у низці фільмів і телевізійних шоу. Йдеться зокрема про такі картини: "Фрейзер" (1996), "Зображаючи Бога" (1997), "Цілком таємно: Боротьба за майбутнє" (1998), "Повернись до мене" (2000), "Еволюція" (2001), "Таємниці минулого" (2004), "Телевізор" (2006), "Кози" (2012), "Фантом" (2013) та інші. Востаннє він з'являвся на екрані у 2022 році — у комедії "Пузир".

Девід Духовни зараз, фото за 26 січня 2023 року (на фото - праворуч)

Втім, акторська кар’єра — не єдине захоплення голлівудської зірки. Останнім часом він зосередився на музиці й навіть випустив кілька альбомів та почав виступати з живими концертами.

Крім того, Духовни ще й письменник. Він пише романи. Наразі у його доробку є такі твори: "Holy Cow: A Modern-Day Dairy Tale" (2015), "Bucky F*cking Dent" (2016) та "Miss Subways" (2018).

Дитячі фото актора

Девід Духовни у молодості

Зірка досить рідко з'являється на публіці, а про його особисте життя відомо дуже мало. Влітку торік папараці застали його з новою подружкою, яка молодша за Девіда на 32 роки. Чи досі пара разом — достеменно невідомо.

Раніше актор був одружений зі своєю колегою по цеху — американською актрисою та продюсеркою Теа Леоні, яка на 6 років молодша за нього. Вони побралися у 1997-му і, пробувши разом 11 років, вирішили розійтися — тоді Девід публічно зізнався у своїй сексуальній залежності й відправився на курс лікування у клініці відповідного профілю.

Через пів року — у січні 2009-го — пара оголосила про відновлення стосунків, та вже через два роки все відбулося знову — розрив і возз'єднання. У якийсь момент пара почала жити окремо, а через три роки стало відомо, що Девід Духовни і Теа Леоні офіційно розлучилися. У них є двоє спільних дітей — 24-річна донька та 21-річний син.

Попри безліч різних проєктів і занять, Духовни залишається в пам'яті шанувальників з усьому світу як один із найбільш знакових та улюблених персонажів у світі наукової фантастики і паранормальної драми.

Цікаві факти про актора:

Девід навчався у Принстонському та Єльському університетах. Знає французьку, латинську мови та іврит.

Входить до списку 10 найрозумніших зірок Голлівуду.

Ще в школі він почав займатися різними видами спорту і навіть був капітаном баскетбольної та бейсбольної команд.

Архівне фото Девіда Духовни

25 січня 2016 року Девід Духовни був удостоєний іменної зірки на Голлівудській алеї слави.

Духовни — колишній вегетаріанець, а з 2007 року — пескетаріанець (харчування включає рослинну їжу, молоко та молочні продукти, яйця, рибу та морепродукти).

Дід знаменитого актора — Мойше Духовний — емігрант із Бердичева (сучасна Житомирська область). У квітні 2014 року Девід Духовни у твіттері назвав себе українцем: "Я виріс, думаючи, що я росіянин, але тільки зараз зрозумів, що завжди був українцем. Ніколи не пізно змінитися".

Раніше ми розповідали, як тепер виглядає зірка фільму "Ейс Вентура: розшук домашніх тварин" — неперевершений Джим Керрі. Зараз йому 61 рік і він досі "світиться" на екранах, хоча й заявив про завершення кар’єри та покинув твіттер — єдину соцмережу, у якій взагалі був зареєстрований.