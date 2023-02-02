Як виглядає легендарний "Ейс Вентура" через майже 30 років (фото)
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Неперевершений Джим Керрі досі у полі зору папараці та шанувальників
Легендарна комедія "Ейс Вентура: розшук домашніх тварин" з’явилася на світ ще у далекому 1994-му. Цей фільм, як і знаменитий "Титанік", досі залишається одним із найкращих у своєму жанрі. Неймовірно популярним його зробив насамперед головний герой — екстравагантний приватний детектив Ейс Вентура, якого зіграв американський актор Джим Керрі.
Як виглядає зірка через майже три десятиліття після виходу фільму, чим він займається і в яких іще картинах знявся за цей час, розповідає "Телеграф". А ще ми зібрали для вас фото і факти з життя талановитого коміка. Отже, поностальгуємо…
"Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин" — про що фільм
Це культова пригодницька комедія про дивакуватого приватного детектива, який спеціалізується на пошуку зниклих домашніх улюбленців. Він відрізняється дивною зачіскою, гавайською сорочкою і гіпертрофованим почуттям гумору.
За 2 тижні до початку фінального матчу з американського футболу невідомі викрадають головний талісман команди Маямі Долфінс — дельфіна на ім’я Сніжок. Власник команди, розуміє, що якщо не повернути вчасно талісман, його гравці програють найважливіший матч сезону, тому наказує своїм підлеглим негайно вирішити проблему. Ті — під страхом звільнення — виходять на детектива і тут починається усе найцікавіше.
Як виглядає Джим Керрі зараз, його фільмографія
Джиму Керрі на сьогодні вже 61 рік, проте досі дивує шанувальників новими проєктами. З останніх його робіт можна виділити стрічки:
- "Вічне сяйво чистого розуму" (2004),
- "Лемоні Снікет: 33 нещастя" (2004),
- "Завжди говори "ТАК" (2008),
- "Різдвяна історія" (2009),
- "Пінгвіни містера Поппера" (2011),
- "Пипець 2" (2013),
- "Тупий і ще тупіший 2" (2014),
- "Справжні злочини" (2016),
- телесеріал "Жартую" (2018-2020),
- "Їжак Сонік" (2020) та "Їжак Сонік 2" (2022).
Джим Керрі справедливо вважається одним із найкращих комедійних акторів останніх 30 років. У його фільмографії налічується десятки фільмів, а ще він здобув низку престижних нагород (отримав 2 "Золотих глобуси" і номінувався ще на 5, також був номінантом на кінематографічну премію БАФТА і прайм-тайм премію "Еммі"). Втім, актор жодного разу не висувався на премію "Оскар", хоча й дуже про неї мріяв.
У квітні 2022 року він повідомив, що закінчує свою кар'єру, прокоментувавши це рішення так: "Мені достатньо. Я зробив достатньо. Мене достатньо".
Зважаючи на це, найвідомішими картинами Керрі залишаться "Маска", "Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин", "Ейс Вентура 2: Поклик природи", "Дурний і ще дурніший", "Брехун, брехун" та "Брюс Всемогутній".
До речі, Джим Керрі — один із найбільш високооплачуваних американських коміків. А це багато що значить.
Ставлення до війни в Україні
Джим Керрі став однією з перших голлівудських зірок, яка привселюдно засудила вторгнення росії в Україну у 2022-му. Його пост з'явився у твіттері 27 лютого — через три дні після повномасштабного вторгнення окупантів.
За це МЗС рф заборонило йому в'їзд на територію росії, на що актор відразу ж відреагував новим постом: "Боюся, що сталося найгірше. Нам заборонили в'їзд до Росії… Але в нас завжди буде Париж".
Цікаві факти про зірку
- Свого часу Керрі відмовився від ролі Джека Горобця у "Піратах Карибського моря", щоб зіграти у фільмі "Брюс Всемогутній".
- На екрані він завжди був життєрадісним і веселим хлопцем, однак насправді часто страждав від депресії, яку намагався вилікувати антидепресантами.
- Раніше актор часто маскувався від папараці і коли виходив на вулицю, приклеював собі вуса і бороду, одягав шапку та окуляри.
- У 2008 році папараці підловили Керрі у жіночому купальнику: він гуляв на пляжі зі своєю дівчиною Дженні Маккарті, це був її купальник.
- Будучи ще юним, майбутній актор виписав собі чек на 10 млн доларів. Буквально через три роки він отримав можливість зняти ці гроші.
- Він став першим в історії кінематографа актором, який отримав за одну роль 20 млн доларів. Саме стільки йому заплатили за головну роль у "Кабельнику" (1996).
- Одного разу Джим Керрі прийшов на світську вечірку голим, в одній шкарпетці, натягнутій зовсім не на ногу.
- 29 листопада торік Джим Керрі заявив, що покидає твіттер. На прощання він написав, що всіх дуже любить.
Раніше ми розповідали, як змінилися героїні культового серіалу "Секс у великому місті". За життям Керрі, Саманти, Шарлотти та Міранди свого часу спостерігали глядачки по всьому світу. Нині зіркам — за 50 і вони досі приковують до себе увагу.