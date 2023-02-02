Як виглядає легендарний "Ейс Вентура" через майже 30 років (фото)

Неперевершений Джим Керрі досі у полі зору папараці та шанувальників

Легендарна комедія "Ейс Вентура: розшук домашніх тварин" з’явилася на світ ще у далекому 1994-му. Цей фільм, як і знаменитий "Титанік", досі залишається одним із найкращих у своєму жанрі. Неймовірно популярним його зробив насамперед головний герой — екстравагантний приватний детектив Ейс Вентура, якого зіграв американський актор Джим Керрі.

Як виглядає зірка через майже три десятиліття після виходу фільму, чим він займається і в яких іще картинах знявся за цей час, розповідає "Телеграф". А ще ми зібрали для вас фото і факти з життя талановитого коміка. Отже, поностальгуємо…

"Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин" — про що фільм

Це культова пригодницька комедія про дивакуватого приватного детектива, який спеціалізується на пошуку зниклих домашніх улюбленців. Він відрізняється дивною зачіскою, гавайською сорочкою і гіпертрофованим почуттям гумору.

За 2 тижні до початку фінального матчу з американського футболу невідомі викрадають головний талісман команди Маямі Долфінс — дельфіна на ім’я Сніжок. Власник команди, розуміє, що якщо не повернути вчасно талісман, його гравці програють найважливіший матч сезону, тому наказує своїм підлеглим негайно вирішити проблему. Ті — під страхом звільнення — виходять на детектива і тут починається усе найцікавіше.

Як виглядає Джим Керрі зараз, його фільмографія

Джим Керрі в одній із перших своїх картин

Джиму Керрі на сьогодні вже 61 рік, проте досі дивує шанувальників новими проєктами. З останніх його робіт можна виділити стрічки:

"Вічне сяйво чистого розуму" (2004),

"Лемоні Снікет: 33 нещастя" (2004),

"Завжди говори "ТАК" (2008),

"Різдвяна історія" (2009),

"Пінгвіни містера Поппера" (2011),

"Пипець 2" (2013),

"Тупий і ще тупіший 2" (2014),

"Справжні злочини" (2016),

телесеріал "Жартую" (2018-2020),

"Їжак Сонік" (2020) та "Їжак Сонік 2" (2022).

Джим Керрі справедливо вважається одним із найкращих комедійних акторів останніх 30 років. У його фільмографії налічується десятки фільмів, а ще він здобув низку престижних нагород (отримав 2 "Золотих глобуси" і номінувався ще на 5, також був номінантом на кінематографічну премію БАФТА і прайм-тайм премію "Еммі"). Втім, актор жодного разу не висувався на премію "Оскар", хоча й дуже про неї мріяв.

Джим Керрі в юності

У квітні 2022 року він повідомив, що закінчує свою кар'єру, прокоментувавши це рішення так: "Мені достатньо. Я зробив достатньо. Мене достатньо".

Зважаючи на це, найвідомішими картинами Керрі залишаться "Маска", "Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин", "Ейс Вентура 2: Поклик природи", "Дурний і ще дурніший", "Брехун, брехун" та "Брюс Всемогутній".

До речі, Джим Керрі — один із найбільш високооплачуваних американських коміків. А це багато що значить.

Ставлення до війни в Україні

Джим Керрі став однією з перших голлівудських зірок, яка привселюдно засудила вторгнення росії в Україну у 2022-му. Його пост з'явився у твіттері 27 лютого — через три дні після повномасштабного вторгнення окупантів.

За це МЗС рф заборонило йому в'їзд на територію росії, на що актор відразу ж відреагував новим постом: "Боюся, що сталося найгірше. Нам заборонили в'їзд до Росії… Але в нас завжди буде Париж".

Цікаві факти про зірку

Свого часу Керрі відмовився від ролі Джека Горобця у "Піратах Карибського моря", щоб зіграти у фільмі "Брюс Всемогутній".

На екрані він завжди був життєрадісним і веселим хлопцем, однак насправді часто страждав від депресії, яку намагався вилікувати антидепресантами.

Раніше актор часто маскувався від папараці і коли виходив на вулицю, приклеював собі вуса і бороду, одягав шапку та окуляри.

У 2008 році папараці підловили Керрі у жіночому купальнику: він гуляв на пляжі зі своєю дівчиною Дженні Маккарті, це був її купальник.

Будучи ще юним, майбутній актор виписав собі чек на 10 млн доларів. Буквально через три роки він отримав можливість зняти ці гроші.

Він став першим в історії кінематографа актором, який отримав за одну роль 20 млн доларів. Саме стільки йому заплатили за головну роль у "Кабельнику" (1996).

Одного разу Джим Керрі прийшов на світську вечірку голим, в одній шкарпетці, натягнутій зовсім не на ногу.

29 листопада торік Джим Керрі заявив, що покидає твіттер. На прощання він написав, що всіх дуже любить.

Раніше ми розповідали, як змінилися героїні культового серіалу "Секс у великому місті". За життям Керрі, Саманти, Шарлотти та Міранди свого часу спостерігали глядачки по всьому світу. Нині зіркам — за 50 і вони досі приковують до себе увагу.