У мережі жартують про санкції рф проти Джима Керрі: до чого тут херсонський єнот

У мережі згадали про відому роль актора

У росії вирішили відповісти Канаді на введення санкцій та заборонили в’їзд у країну сотні її громадян, при цьому у списку опинився і відомий американсько-канадський актор Джим Керрі. У мережі ця новина викликала хвилю жартів, а багато хто згадав про викраденого в Херсоні єнота.

Як повідомляє пресслужба МЗС рф, до "чорного списку" потрапила сотня громадян Канади, серед яких політики, бізнесмени та діячі культури. Зовнішньополітичне відомство рф аргументувало заборону тим, що Канада нібито веде "русофобську політику" і до цього заборонила в’їзд для безлічі російських діячів.

У мережі ж новину сприйняли з гумором і пожартували про те, що тепер Керрі засмутиться, коли дізнається, що йому тепер не можна буде відвідати Сизрань.

Інші ж згадали про те, що актор зіграв роль детектива Ейса Вентури, який шукав зниклих домашніх тварин, і припустили, що росія таким чином заборонила йому в’їзд, щоб той не поїхав повертати викраденого в Херсоні єнота.

Варто зазначити, що Джим Керрі з перших днів вторгнення підтримує Україну, проте про свою неприязнь до росії він вперше заявив ще у 2016 році, після того, як у США стався скандал із втручанням росіян у президентські вибори.