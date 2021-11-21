Не підтримують застарілі погляди та агресію: топ-5 зарубіжних знаменитостей, котрі відкрито не люблять Росію

Більшість зірок виступає проти агресивної політики РФ.

Дедалі більше людей і країн відкрито заявляють про свою ворожість до Росії та її уряду. Особливо часто така тенденція виявилася серед світових знаменитостей. Попри те, що ці голлівудські зірки мають у Росії багато шанувальників, вони не приховують своєї нелюбові до цієї країни.

"Телеграф" розповідає про п’ять голлівудських знаменитостей, які відкрито заявили про свою ворожість до Росії.

Леді Гага

Американська співачка заявила про свою нелюбов до РФ ще 2013 року. Леді Гагі не подобається застарілі погляди уряду на ЛГБТ-спільноти та в принципі агресивна політика країни.

Селена Гомез

Співачка виступає проти анти-ЛГБТ-законів, які є у законодавстві РФ. Тому Селена Гомез і не гастролює в Росії, і в принципі не любить цю країну.

Дженніфер Лоуренс

Голлівудська актриса конкретної причини своєї неприязні до Росії не називає, лише узагальнюючи це загалом політикою країни, яка їй не подобається. 2017 року на прем’єрі фільму "Mom!" Лоуренс навіть відмовилася давати коментарі російській пресі, і щобільше, попросила цих журналістів вивести із зали.

Джим Керрі

Відомий американський комік не злюбив Росію після виборів у США у 2016 році. Керрі не сподобалося, що РФ втручалася у вибори в його країні, а соцмережа Фейсбук їй у цьому потурала. У результаті актор видалив свою сторінку та продати частку у компанії.

Морган Фріман

Морган Фріман відкрито звинуватив Кремль у нападі на американську демократію під час виборів у США у 2016 році. Актор з’явився у ролику, який підготував державним органом США, який розслідував можливість втручання Росії у виборчий процес у США.

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