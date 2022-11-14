В сети шутят о санкциях рф против Джима Керри: при чем тут херсонский енот

В сети вспомнили об известной роли актера

В россии решили ответить Канаде на введение санкций и запретили въезд в страну сотне ее граждан, при этом в списке оказался и известный американско-канадский актер Джим Керри. В сети эта новость вызвала волну шуток, а многие вспомнили о похищенном в Херсоне еноте.

Как сообщает пресс-служба МИД россии, в "черный список" попала сотня граждан Канады, среди которых политики, бизнесмены и деятели культуры. Российское внешнеполитическое ведомство аргументировало запрет тем, что якобы Канада ведет "русофобскую политику" и до этого запретила въезд для множества российских деятелей.

В сети же новость восприняли с юмором и пошутили о том, что теперь Керри расстроится, когда узнает, что ему теперь будет нельзя посетить Сызрань.

Другие же вспомнили о том, что актер сыграл роль детектива Эйса Вентуры, который занимался поиском пропавших домашних животных, и предположили, что россия таким образом запретила ему въезд, чтобы тот не поехал возвращать похищенного в Херсоне енота.

Стоит отметить, что Джим Керри с первых дней вторжения поддерживает Украину, однако о своей неприязни к россии он впервые заявил еще в 2016 году, после того, как в США произошел скандал с вмешательством россиян в президентские выборы.