Оккупанты убегая из Херсона украли енота: в сети шутят и требуют обмена

Похищенный енот вызвал волну шуток в сети

В ходе российского бегства на левый берег Днепра российские оккупанты не гнушались по своей традиции воровать все, что плохо лежит. При этом один из них украл енота из Херсонского зоопарка.

Изначально информацию об этом обнародовала одна из российских пропагандисток в своем телеграм-канале, когда пыталась дать своим подписчикам "хорошие новости" из правого берега.

"У меня очень просили хороших новостей по Херсону, но, реально, единственная хорошая новость в том, что мой товарищ успел покрасть енота из Херсонского зоопарка", — написала она.

Естественно такое откровение не могло остаться без внимания сети, пользователи которой в тот же момент выдали множество шуток на эту тему.

При этом многим стало интересно, зачем оккупантам понадобился енот, а другие сразу же предположили, что это замаскированный разведчик и начали размышлять о том, можно ли его обменять на пленных мобилизированных из ОРДЛО.

Как сообщалось ранее, украинские военные помимо Херсона смогли освободить около 60 населенных пунктов на правом берегу Днепра. В настоящее время областной центр находится под контролем ВСУ, но в городе продолжаются работы по разминированию.