Укр

ВСУ освободили десятки населенных пунктов на Херсонщине: Зеленский рассказал о ситуации на правом берегу

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Херсон
Херсон

В Херсоне и других освобожденных населенных пунктах остаются много взрывоопасных предметов

Украинские войска достигли значительного успеха на Херсонском направлении и установили контроль над всем правым берегом Днепра, а в настоящее время там проводятся мероприятия по стабилизации ситуации.

Как сообщил в своем традиционном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, украинцы и весь мир увидели кадры того, как местные жители с радостью встречали подразделения ВСУ и добавил, что таких видео будет еще больше.

"По состоянию на этот вечер (12 ноября, — ред.) силами обороны установлен контроль более чем в 60 населенных пунктах Херсонщины, полиция начала стабилизационные мероприятия. В самом Херсоне тоже продолжаются стабилизационные мероприятия", — сказал он.

При этом он отметил, что оккупанты оставили после себя множество опасных "сюрпризов", включая мины, растяжки и неразорвавшиеся снаряды. Только к настоящему времени таких было обнаружено более двух тысяч.

Зеленский добавил, что захватчики перед побегом уничтожили всю критическую инфраструктуру, включая связь, водо-, тепло- и электроснабжение, а на их восстановление понадобится некоторое время.

Также глава государства призвал жителей Херсона и других освобожденных населенных пунктов быть осторожными и не пытаться проверять оставленные оккупантами здания.

"Сегодня один из наших саперов, к сожалению, получил ранения во время разминирования административного здания. Поэтому, пожалуйста, уважаемые херсонцы, будьте сами осторожны и сообщайте сотрудникам полиции или спасателям обо всех подозрительных предметах, которые вы видите", — отметил он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас оккупанты и коллаборанты пытаются удержать хлипкое равновесие на левом берегу Днепра. Среди прочего они уже объявили "новую столицу" Херсонской области.

Также мы писали, сколько российских солдат может еще находиться на правобережье Херсонщины.

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#Херсонская область #Херсон #Владимир Зеленский