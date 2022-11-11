Херсон возвращается под контроль Украины: ГУР обратилось к российским военным

Для тех, кто сдается в плен в группе и в одиночку, инструкция по сдаче в плен отличается

Украинские военные начинают входить в Херсон после 8 месяцев оккупации. На фоне этого в Главном управлении разведки Минобороны Украины обратились к российским военнослужащим с требованием сдаваться в плен, чтобы не быть ликвидированы во время зачистки города. Сообщение с призывом появилось в Telegram-канале ГУР на русском языке.

"Как и ожидалось, после отступления основной группировки войск армии РФ с украинского Херсона, ваше командование бросило вас на произвол судьбы. Ваши командиры призывают вас переодеваться в гражданскую одежду и пытаться самостоятельно бежать из Херсона. Очевидно, это вам не удастся", — говорится в сообщении.

Они отмечают, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город уже входят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии. Подчеркивается, что любые попытки противодействовать ВСУ будут пресечены, а каждый российский военный, сопротивляющийся, будет уничтожен.

"У вас есть единственный шанс избежать гибели – немедленно сдаться в плен. В случае добровольной сдачи в плен Украина гарантирует вам сохранение жизни и безопасность. Мы соблюдаем Женевские конвенции, гарантируем военнопленным питание, медицинскую помощь и возможность вашего обмена на военнослужащих украинских Вооруженных Сил, находящихся в плену в Российской Федерации", — пишут на канале.

Россиянам предлагают позвонить по телефонам или написать в чат-боты. Через них можно договориться о безопасной сдаче в плен с украинским командованием.

Также была опубликована краткая инструкция относительно того, какие правила следует соблюдать при сдаче в плен самостоятельно и в группе. Те, кто в одиночку это делает, должны отстегнуть магазин, повесить оружие на левое плечо стволом вниз, поднять руки с белым флагом (подойдет любая белая ткань), закричать "Сдаюсь!", подойти к украинским военным по команде и выполнять все их требования .

Для тех, кто сдается в группе или подразделением, следует сложить все оружие и отойти, встать перед своей военной техникой (перед этим заглушить его – оно не должно быть в боевом положении), отправить переговорщика (офицера или старшего по званию) – он должен быть безоружным и иметь белый флаг.

Сообщение ГУР

Как сообщал "Телеграф" ранее, военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов объяснил, какую опасную ловушку могла приготовить россия для ВСУ в Херсоне.