Оккупанты нашли новое место для "столицы" Херсонской области (карта)

Коллаборантов и руководство оккупантов переносят дальше от линии фронта

Российские оккупанты переназначили "столицу" Херсонской области. На фоне успешного продвижения ВСУ и спешного отхода российских войск с западного правого берега Днепра на Левобережье, оккупационную администрацию вначале перенесли в Скадовск.

О назначении административной столице сообщили росСМИ со ссылкой на представителей гауляйтеров области. Отметим, что Скадовск находится значительно ближе к деоккупированной части Херсонской области, чем Геническ.

Если смотреть на карту, от текущей линии фронта до Геническа чуть более 110 км. Город находится на берегу Азовского моря.

Карта оккупации Херсонской области

Именно в Геническе будут сосредоточены все административные органы оккупационной администрации Херсонской области. Напомним, в Херсоне с обладминистрации поснимали российские флаги еще до начала полноценного бегства на левый берег Днепра.

Сообщение росСМИ

Напомним, такое коллаборанты и россияне уже проворачивали во время деоккупации Харьковской области. Сначала оккупационную "столицу" перенесли из Купянска в Волчанск, а затем в ней отпала необходимость. Отметим, что Геническ мог быть выбран не случайно — ранее "Телеграф" сообщал про постройку перед входом в Крым новых линий обороны. Одна из них строится в Новотроицком — населенном пункте между Геническом и остальной частью материковой Украины. Именно в Геническ и Скадовск вывозилась большая часть оборудования из разграбленных россиянами банков, больниц и других учреждений Херсонской области еще в октябре.