Оккупанты нашли новое место для "столицы" Херсонской области (карта)
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Коллаборантов и руководство оккупантов переносят дальше от линии фронта
Российские оккупанты переназначили "столицу" Херсонской области. На фоне успешного продвижения ВСУ и спешного отхода российских войск с западного правого берега Днепра на Левобережье, оккупационную администрацию вначале перенесли в Скадовск.
О назначении административной столице сообщили росСМИ со ссылкой на представителей гауляйтеров области. Отметим, что Скадовск находится значительно ближе к деоккупированной части Херсонской области, чем Геническ.
Если смотреть на карту, от текущей линии фронта до Геническа чуть более 110 км. Город находится на берегу Азовского моря.
Именно в Геническе будут сосредоточены все административные органы оккупационной администрации Херсонской области. Напомним, в Херсоне с обладминистрации поснимали российские флаги еще до начала полноценного бегства на левый берег Днепра.
Напомним, такое коллаборанты и россияне уже проворачивали во время деоккупации Харьковской области. Сначала оккупационную "столицу" перенесли из Купянска в Волчанск, а затем в ней отпала необходимость. Отметим, что Геническ мог быть выбран не случайно — ранее "Телеграф" сообщал про постройку перед входом в Крым новых линий обороны. Одна из них строится в Новотроицком — населенном пункте между Геническом и остальной частью материковой Украины. Именно в Геническ и Скадовск вывозилась большая часть оборудования из разграбленных россиянами банков, больниц и других учреждений Херсонской области еще в октябре.