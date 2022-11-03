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Со здания администрации в Херсоне сняли флаг россии - фото

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Над "белым домом" Херсона больше не развевается позорный триколор Новость обновлена 03 ноября 2022, 11:03
Над "белым домом" Херсона больше не развевается позорный триколор

Вполне вероятно, что россияне уже полностью готовы отступить из областного центра

В четверг, 3 ноября, тема деоккупации Херсона стала еще более острой, чем когда-либо прежде. Все потому, что со здания областной администрации, ранее захваченной россиянами под собственные нужды, исчез российский флаг.

О данном факте сообщают местные Telegram-каналы, передает "Телеграф".

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