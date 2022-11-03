Со здания администрации в Херсоне сняли флаг россии - фото
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Вполне вероятно, что россияне уже полностью готовы отступить из областного центра
В четверг, 3 ноября, тема деоккупации Херсона стала еще более острой, чем когда-либо прежде. Все потому, что со здания областной администрации, ранее захваченной россиянами под собственные нужды, исчез российский флаг.
О данном факте сообщают местные Telegram-каналы, передает "Телеграф".
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