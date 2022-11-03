Враг несет потери на Донбассе, но не останавливается: актуальные карты боев в Украине

Оккупанты готовят населенные пункты Херсонщины к обороне — выселяют людей и оборудуют огневые точки

Украинские военные продолжают операции в районе Сватово и Кременной, но россияне пытаются им помешать. В районе Бахмута и на запад от Донецка враг пытается прорваться и наносит удары по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Как отмечают в Институте изучения войны, россияне понесли на этом направлении потери и их продвижение замедлилось. Пересчитывают раненных и в Токмаке, и в Мелитополе — по данным Генштаба ВСУ туда свозят тяжелораненных оккупантов.

В Херсонской области вдоль Днепра россияне продолжают оборонительные операции. Кроме военных целей они продолжают депортировать украинцев, отбирать предприятия на оккупированных территориях.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Бои вокруг района Сватово-Кременная продолжаются. Сообщается о столкновениях в районе Ягодного, Николаевки, Орлянки, Куземовки — якобы там россияне отразили украинские атаки. В районе Кременной бои могут идти возле Макеевки, Площанки, Червонопоповки. Последний населенный пункт важен, поскольку дает доступ к трассе между Кременной и Сватово. По данным украинских военных, отразить атаку россиян удалось в Макеевке, Невском, Белогоровке. Как отмечают аналитики, россияне могут атаковать к югу и западу от Кременной, чтобы пытаться сдержать наступление Сил обороны Украины.

Карта контрнаступления на северо-востоке Украины

В Донецкой области россияне продолжают наступление в районе Бахмута, украинские военные отражали атаки на сам город и на северо-востоке и юге от него. Прорвать оборону Украины на этом направлении пытаются прорвать "вагнеровцы". Окрестности Бахмута, Соледара и Донецка сейчас — эпицентр боевых действий на фронте.

Россияне не останавливают наступления и на линии Авддевка-Донецк. Украинские военные отражают атаки, но их поливают огнем и атакуют авиацией. К юго-западу от Донецка продвижение россиян далеко от успеха. Несмотря на использование "Шахедов-136" в районе Угледара, есть данные про потери россиян. Сообщается, что враг пытается захватить Павловку и Новомихайловку, но продвижение замедлилось. Это может быть подготовкой к попыткам захватить Угледар. Украинские военные отбили атаки на этом направлении.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Враг продолжает готовиться к обороне вдоль реки Днепр в Херсонской области. Оккупанты устанавливают железобетонные "доты" в Голой Пристани, маскируют огневые точки в Каховке. Идут локальные бои — известно про столкновение в 40 км к северо-востоку от Берислава, в Дудчанах с российскими разведгруппами.

По данным ОК "Юг", продолжается работа по разрушению логистики оккупантов и уничтожению бронетехники. Среди прочего склады боеприпасов, цистерны с топливом, танки, РСЗО, инженерные машины. Россияне продолжают эвакуировать населенные пункты с левобережной, западной части Херсонской области. Из Горностаевки вывозят больницу, в Новой Збурьевке дали несколько дней на самостоятельную эвакуацию, угрожая депортацией.

Карта боев на юге Украины

Как ранее сообщал "Телеграф", именно атаки в Донецкой области президент Украины Владимир Зеленский назвал наиболее активными — россияне атакуют десятки раз в день. Также были обнародованы спутинковые снимки Севастопольской бухты — на них видно корабль того же класса, что и флагман Черноморского флота рф с повреждениями.