"Десятки атак на день": Зеленский рассказал, где идут наиболее ожесточенные бои

ВСУ стойко держат позиции и отбивают атаки противника

Оккупанты усилили попытки наступления в Донецкой области. Именно там в настоящее время идут наиболее ожесточенные бои.

Как сообщил в своем традиционном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, эта тема обсуждалась во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего в среду, 2 ноября.

В этом плане он отметил стойкость бойцов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады и 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые в настоящее время держат позиции на этом направлении.

"Там в эти дни особенно тяжело – десятки российских атак каждый день. Наши ребята стоят крепко и не сдают ни одного сантиметра. Это подлинный героизм", — отметил он.

Кроме того, президент добавил, что во время заседания Ставки также обсуждались другие направления и напомнил, что ключевая цель Украины заключается в освобождении всей территории нашей страны.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области продолжается атака на Бахмут и населенные пункты вокруг него. Согласно данным из российских источников, к юго-западу от Донецка началось новое наступление — их интересует район Угледара.