Россияне пытаются устроить прорыв на Донбассе: актуальные карты боев в Украине

Враг пытается максимально закрепиться

Российские оккупанты и коллаборанты снова вспомнили тему Каховской ГЭС и якобы планов Украины ее взорвать. Они расширили зону эвакуации на 15 км от реки Днепр. Это противоречит предыдущей риторике якобы дамбу сложно разрушить.

Как отмечают в Институте изучения войны, такое изменение риторики призвано запугиваниями усилить эвакуацию с западного берега и объяснить отступление россиян на восточный. Украине сценарий взрыва не выгоден ни в военном плане, ни в вопросе безопасности ЗАЭС.

Тем временем оккупанты продолжают стягивать силы через Днепр на западный берег в ожидании наступления на Херсон. В Чернобаевке и Белозерке в нескольким км от Херсона к западу и северу растянули колючую проволоку. Отмечается, что линия фронта сейчас находится не менее чем в 20 км от областного центра.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Бои на линии Сватово- Кременная продолжаются, россияне заявляют про контрнаступление ВСУ как между этими населенными пунктами, так и северо-востоке Харьковской области, в районе Купянска. Взрыв моста над рекой Красная, в котором россияне пытались обвинить украинских военных может показывать, что российские силы проводят преднамеренный отход из населенных пунктов к северу от Кременной в ожидании украинского наступления. Продолжение наступления ВСУ косвенно подтверждает Генштаб. Сообщается, что россияне обстреляли Площанку (в 15 км от Кременной). Это свидетельствует, что украинские войска продолжают наступление в направлении трассы R66 Сватово-Кременная к северу от Кременной. Бои идут также и южнее Кременной в районе Лисичанска. Враг атаковал Белогоровку (10 км от Кременной).

Контрнаступление ВСУ на северо-востоке Украины

В Донецкой области продолжается атака на Бахмут и населенный пункты вокруг него. Под атакой также Яковлевка, Бахмутское, Майорск. Россияне увеличили количество атак в районе Авдеевки, их источники утверждают, что есть прогресс в наступлении (в Водяном, Опытном и Первомайском). Также они заявили про продвижение в Марьинке, но подтверждений этому нет.

Враг также заявляет про начало наступления к юго-западу от Донецка — их интересует район Угледара. Аналитики считают, что оккупанты могли начать контрнаступление, пытаясь, окружить украинские силы вблизи линии фронта 2014 года. Они отмечают, это наступления вряд ли даст им продвижение за территориями, оккупированными до 2022 года.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

В Херсонской области россияне продолжают оборону — минируют территорию, эвакуируют военное имущество на восточный берег реки и переформировывают части. Это может быть связано с тем, что их восстанавливают прибывшими мобилизованными. Россияне заявили, что ВСУ хочет прорываться в Бериславском районе, отметим, что он часто фигурирует в военных сводках — враг наносит удары авиацией и артиллерией.

Признаками продолжающегося украинского контрнаступления служит разминирование российских заградмин и изменение географии российских обстрелов. Враг гатил по Терновым Подам Николаевской области, ранее они были под контролем россии. Бежать на восточный берег Днепра оккупантам мешают ВСУ — уничтожают баржи, а также мешают логистике уничтожая склады боеприпасов.

Карта боев на юге Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, что россия 31 октября снова масштабно атаковала украинскую энергосистему. Одна из российских ракет упала на территории Молдовы.