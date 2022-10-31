россия нанесла массированный удар по Украине: взрывы слышны в нескольких областях

Взрывы официально подтверждены уже по меньшей мере в трех областях

Утро понедельника, 31 октября, началось в Украине с масштабной воздушной тревоги, — российские оккупанты запустили множество ракет, и в нескольких областях слышно взрывы.

"Телеграф" собрал последние новости, что об этом известно.

Воздушную тревогу объявили сразу в множестве областей около 7 утра, вскоре после чего стало известно, что враг запустил около 15 ракет со стороны Каспийского моря.

Официально работу средств противовоздушной обороны уже подтвердили руководители Киевской, Винницкой и Полтавской областных военных администраций.

Кроме того, местные каналы сообщают о взрывах в пригороде Днепра и Запорожья, — однако официальной информации, что это было, пока нет. Зато известно, что еще группа ракет летит в сторону Кривого Рога в Днепропетровской области.

Жители Киева слышали уже около пяти взрывов в пригороде, видно дым. Возможно, был прилет, однако подтверждения этому тоже пока нет.

Дым над Киевом после взрыва утром 31 октября

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