Война — день 250: оккупанты окапываются на Херсонщине, а ВСУ готовятся к рывку на востоке

Оперативно о главном 31 октября

Полномасштабное российское вторжение в Украину длится уже 250 дней. Точные удары украинских военных по позициям россиян в Херсонской области заставил оккупантов покинуть насиженные позиции, например под Чернобаевкой, однако "эвакуация" мирных жителей из региона дает ясно понять, что россияне просто так с правого берега Днепра не уйдут. Вместе с тем ВСУ продолжают наступление на линии Сватово-Кременная и готовятся перерезать важную транспортную артерию.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 31 октября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В командовании ВС ВСУ говорят, что десятки пилотов были отобраны для прохождения обучения на самолетах западного образца. В частности речь идет об американских F-15 и F-16.

Напомним, данные за 28 октября доступны в материале: "Война — день 247: оккупанты пытаются наступать на Донбассе, в Украине веерные отключения электроэнергии".

С информацией за 29 октября можно ознакомиться в трансляции: "Война — день 248: ВСУ снизили темпы продвижения, а оккупанты готовятся к обороне в крупных городах".

О том, что происходило 30 октября, читайте в сводке: "Война — день 249: оккупанты продолжают штурмовать Бахмут, отказ рф от "зерновой сделки".