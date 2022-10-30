Судьбу Мариуполя не повторит: эксперт рассказал, как освободят Херсон

Эксперт убежден, что рано или поздно оккупанты начнут убегать из Херсона

Оккупанты скорее всего не отдадут Херсон без боев, а потому уличные сражения там возможны. Однако это не значит, что город будет разрушен, как это случилось с Мариуполем.

Как рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в комментарии "24 каналу", Мариуполь был разрушен не из-за уличных боев, а из-за активных бомбардировок с применением авиации.

По его словам, там не было достаточно украинских средств ПВО, а потому российская авиация, как и в Алеппо в Сирии, могла применять тяжелые бомбы весом 1,5-3 тонны.

Свитан считает, что в Херсоне такой ситуации не будет, поскольку ВСУ уже подошли к городу достаточно близко, чтобы иметь возможность достать город системами ПВО и иметь возможность его прикрыть.

По его словам, украинские военные вскоре будут закрывать и левобережную часть Херсонщины. Впрочем, это не значит, что в самом областном центре не будет боев.

По оценке эксперта, сейчас на правом берегу сконцентрирована группировка в около 30-40 тысяч оккупантов и даже если большая часть из них будет переброшена на левый берег, то значительные силы все равно смогут остаться защищать Херсон.

При этом, Свитан говорит, что больших потерь можно избежать, если украинские военные к примеру попытаются отрезать Антоновский мост, то россияне начнут отходить и без получения приказа.

"То есть просто убегут. Но некоторые, особенно основные части, все равно останутся в Херсоне и будут сопротивляться", — сказал Свитан.

Эксперт добавил, что в таком случае работать будут части нацгвардии и ССО, которые имеют опыт боев в городской застройке.

Как сообщалось ранее, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов выразил мнение, что ВСУ способны освободить Херсон до конца ноября.