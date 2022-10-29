Буданов назвал четкий срок освобождения Херсона

Согласно прогнозам разведчиков, бои за оккупированный город будут тяжелыми и кровавыми

Вооруженные украинские силы могут деоккупировать областной центр Херсонской области до конца следующего месяца. На данный же момент защитники работают над окружением города и изоляцией российских войск.

Соответствующую информацию в своем очередном интервью для издания The Drive озвучил глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

"Скорее всего, операция по освобождению Херсона будет продолжаться до конца ноября", — сообщил он, отметив, что сейчас главными задачами, над которыми на данный момент усиленно работают бойцы ВСУ, есть окружение города, а также изоляция оккупационных войск врага, несмотря на их старания противостоять украинцам.

По его словам, россияне делают все возможное, чтобы воспрепятствовать контрнаступлению украинских военных.

"Вы должны понимать, что бои с оккупантами (за Херсон — ред.) идут ежедневно", — объяснил главный разведчик страны.

Буданов также добавил, что ВСУ не оставляют попыток облегчить ситуацию, насколько это вообще возможно, подтвердив предположение о том, что "бои за Херсон будут кровавыми". В то же время глава украинской разведки отмечает, что дальнейшая деоккупация без борьбы не обойдется.

Ранее "Телеграф" сообщал, как Кирилл Буданов рассказал о том, что сейчас действительно происходит в Херсоне и правдивы ли свидетельства о том, что российская армия начала оттуда бежать. В то же время, по мнению военного эксперта Влада Волошина, россияне не только бегут, но и закрепляются на позициях, перекидывая дополнительные силы и средства для укрепления группировки на этом направлении.