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Освобождение Херсона уже не за горами? Западные военные рассказали, когда ВСУ отобьют оккупированный город

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Вооруженные украинские силы не спеша, однако уверенно деоккупируют украинские территории Новость обновлена 14 октября 2022, 10:36
Вооруженные украинские силы не спеша, однако уверенно деоккупируют украинские территории

Западные военные поделились своим прогнозом по освобождению Херсона

Благодаря успехам Вооруженных украинских сил, которые постоянно защищают земли нашей Родины, более того, успешно отвоевывают у россиян оккупированные ими земли в мощном контрнаступлении, уже совсем скоро могут деоккупировать западный берег Днепра на Херсонщине. По мнению экспертов, областной центр южного региона может вернуться в состав Украины уже на следующей неделе.

Соответствующую информацию в комментарии газеты Financial Times озвучили западные военные, отметив, что ВСУ могут отбить у захватчиков оккупированный Херсон уже до 23 октября.

"По оценкам западных военных, Украина может занять Херсон в Днепр уже на следующей неделе", — отмечается в тексте публикации.

В то же время британские военные чиновники, общаясь с журналистами издания The Telegraph, отметили, что по их мнению, бои украинцев с россиянами за город Херсон начнутся уже в скором времени. Аргументируют эксперты свои предположения тем, что оккупационные "власти" региона объявили о решении об эвакуации мирных жителей из Херсона.

"Вполне вероятно, что они (оккупанты) ожидают распространения боевых действий на сам город Херсон", — объясняют источники.

Ранее "Телеграф" сообщал, как президент аналитического центра The Jamestown Foundation (США) Глен Ховард прокомментировал контрнаступление Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении и объяснил, когда, по его мнению, украинцы все же смогут уволить оккупированный россиянами областной центр.

Теги:
#Херсонская область #Контрнаступление #Увольнение #ВСУ