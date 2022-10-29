Оккупанты пошли на хитрость на Херсонщине и продолжают мародерить

Россияне грабят больницы в Херсонской области

Российские войска на Херсонщине укрепляют свои позиции, завозят мобилизованных, но не только. Людей принудительно выселяют из их домов и якобы "эвакуируют".

Но дома пустыми не остаются. Как сообщает Генштаб ВСУ в оккупированном Бериславе российские военные переодеваются в обычную гражданскую одежду и заселяются в частны дома.

Город находится выше Херсона по течению Днепра, в районе Каховки. По сути — напротив нее, но на западном берегу реки. От него до линии фронта — менее 40 км.

Берислав на карте

Кроме этого россияне продолжают вывозить с временно оккупированной территории Херсонской области не только людей, но и медицинские учреждения — из них вывозят оборудование и медикаменты. Если врачи отказываются выезжать — заходить на территорию больниц им запрещают, даже, чтобы забрать личные вещи.

Ранее сообщалось, что оборудование из больниц на северо-западе Херсонской области "всплыло" в Скадовске и Геническе. В Институте изучения войны считают, что это может быть связано с желанием россии укрепить подступы к Крыму на оккупированной территории Херсонщины. Согласно картам боевых действий, в Бериславском районе продолжают ликвидировать оккупантов. В Херсоне росвойска также готовятся к городским боям — если Херсон будет потерян для рф это станет крупным третьим поражением в войне против Украины, ведь Херсон — единственный областной центр, оккупированный в 2022 году.