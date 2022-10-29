Окупанти пішли на хитрість на Херсонщині та продовжують мародерити

Росіяни грабують лікарні на Херсонщині

Російські війська на Херсонщині зміцнюють свої позиції, завозять мобілізованих, але не лише. Людей примусово виселяють із їхніх будинків і нібито "евакуюють".

Але будинки порожніми не залишаються. Як повідомляє Генштаб ЗСУ в окупованому Бериславі російські військові перевдягаються у звичайний цивільний одяг та заселяються у приватні будинки.

Місто знаходиться вище за Херсон за течією Дніпра, в районі Каховки. По суті — навпроти неї, але на західному березі річки. Від нього до лінії фронту – менше 40 км.

Берислав на карті

Окрім цього, росіяни продовжують вивозити з тимчасово окупованої території Херсонської області не лише людей, а й медичні заклади — з них вивозять обладнання та медикаменти. Якщо лікарі відмовляються виїжджати — заходити на територію лікарень їм забороняють навіть забрати особисті речі.

Раніше повідомлялося, що обладнання з лікарень на північному заході Херсонської області "випливло" у Скадовську та Генічеську. В Інституті вивчення війни вважають, що це може бути пов’язане із бажанням росії зміцнити підступи до Криму на окупованій території Херсонщини. Згідно з картами бойових дій, у Бериславському районі продовжують ліквідувати окупантів. У Херсоні росвійська також готуються до міських боїв — якщо Херсон буде втрачено для росії це стане великою третьою поразкою у війні проти України, адже Херсон — єдиний обласний центр, окупований у 2022 році.