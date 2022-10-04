"Переломний момент для імперії": окупанти у Херсоні отримали наказ стояти до останнього

Поразка у Херсоні стане для росії серйозним ударом

Окупанти, мабуть, не збираються залишати Херсон, оскільки керівництво кремля не хоче допустити третьої великої поразки за війну.

Як розповіла керівник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі марафону новин, підрозділи російських військ, які знаходяться на правому березі Дніпра, отримали наказ "стояти до останнього".

"Ми усвідомлюємо, що така потрійна загроза їхньої невдачі — після "москви" (потоплений ракетний крейсер, — ред.) та Зміїного ще й Херсон — це буде критичний переломний момент для імперії", — сказала вона.

Гуменюк повідомила, що у ЗСУ бачать те, що росіяни споруджують захисні рубежі і на них зустрічатимуть сили прориву. Окрім того, фортифікація ведеться і на лівому березі Дніпра.

"Ймовірно, вони отримали наказ триматися до останнього. Але ми знаємо, хто останній і де його знайти", — додала вона.

Як повідомлялося раніше, генерал ЗСУ, ексглава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів, що якщо події підуть за оптимістичним для України сценарієм, то вже за два-три місяці українські захисники зможуть розпочати деокупацію Криму.