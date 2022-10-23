Не лише Херсон, а й Крим: генерал озвучив оптимістичний прогноз щодо звільнення територій

Важливими складовими українського успіху експерт вважає постачання західної зброї та підтягування ЗСУ нових резервів

Просування української армії на Херсонщині, що, згідно з свіжими картами боїв, змушує окупантів відступати все швидше, може дуже динамічно змінити хід усієї війни. На думку генерала ЗСУ, ексочільника Служби зовнішньої розвідки Миколи Маломужа, за оптимістичного варіанта ми лише за два-три місяці можемо просунутися вглиб фронту настільки, що зайдемо на територію Криму. Це дозволить провести подальшу деокупацію нашої території.

Про це він розповів в інтерв’ю Obozrevatel, передає "Телеграф". Маломуж наголошує, що успіхи українського успіху на війні залежатимуть від оперативного підтягування резервів та постачання західного озброєння від партнерів. Насамперед він звертає увагу на ту зброю, яку обіцяли в рамках шостого засідання "Рамштайну".

Серед напрямків, які слід деблокувати від росіян насамперед, генерал називає Бахмут та Авдіївку на Донбасі, а також Херсон. Це допоможе розпочати активніші стратегічні наступи з лівобережжя Дніпра, а також Херсонщини та Запорізької області. Пояснює він і те, коли і як це може статися.

"Коли ми правильно зорієнтуємо нашу стратегію на підготовку ударних сил та засобів, коли потужно та комплексно підійдемо до проведення операції, насамперед у районі Херсона, і з тилу, і з флангів з нейтралізацією всіх резервів противника з Лівобережжя та Криму", — підкреслює він.

Головне при цьому взяти під контроль всю логістику та постачання озброєння противнику, а також знищити лінії комунікації та штаби російської армії на окупованих територіях. Після такого прориву на півдні, що включатиме звільнення Херсона, може "впасти" і східний фронт ворога.

"Тоді можна буде зайти вже і до Луганської області, — пояснює Микола Маломуж. — Не тільки до Лисичанська, а й до самого Луганська. Ми загрожуватимемо ударом з тилу та донбаського угруповання на Донеччині. Це може статися в процесі обвалу південного фронту і частково східного. Потім може бути масовий відступ противника у форматі паніки та великих втрат".

У найоптимістичнішому сценарії подібний поступ ЗСУ, вважає генерал, може зайняти лише два-три місяці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Херсоні помітили незвичну активність окупантів — частина з них заселяється у порожні квартири та будинки, переодягаючись у цивільне. Ймовірно, місто готують до вуличних боїв та зйомок пропагандистських сюжетів про обстріл ЗСУ.

Також ми писали про те, що всупереч усьому херсонці почали офіційно відмовлятися платити за щось у рублях.