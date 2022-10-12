"Рамштайн" працює! Одразу три країни повідомили про нові пакети військової допомоги для України

Деякі види зброї українські військові отримають найближчими днями

Міжнародні партнери України не тільки засудили масований ракетний удар з боку росіян по українських містах, але й пришвидшили темпи надання військової допомоги. Напередодні наші військові отримали найсучаснішу німецьку систему ППО, а сьогодні у ФРН заявили про передачу ще кількох РСЗВ та артилерійських установок.

Як повідомили у Міністерстві оборони Німеччини, у найближчі кілька тижнів Україна отримає САУ Panzerhaubitze 2000 та РСЗВ Mars II. При цьому кількість одиниць цього озброєння у відомстві не зазначили.

"Ракетні атаки та часткова мобілізація, фіктивні "референдуми", український контрнаступ. Ми координуємо нашу постійну підтримку", — пояснили у МЗС Німеччини активізацію з підтримкою України.

Слідом за Німеччиною про передачу Україні озброєння оголосили Нідерланди. Як передає De Telegraaf, мова йде про передачу ЗСУ додаткових зенітних ракет на суму 15 мільйонів євро.

"Єдиний результат, якого досягне Путін — це те, що ми будемо постачати ще більше через такого роду атаки", — заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

У МЗС Нідерландів не уточнили, скільки саме ракет буде передано Україні. Попередньо, їх повинні будуть використовувати в зенітних установках, які нададуть Україні інші держави.

Дружнє плече підставила Україні й Канада, заявивши про виділення чергового пакету допомоги. Як повідомляє CBC, до його складу увійде 500 тис. одиниць зимового військового одягу, артилерійські снаряди на суму 15 млн доларів та забезпечення супутникового зв’язку на 2 млн доларів. Загальна вартість допомоги — 47 мільйонів доларів. Про це повідомила Міністр оборони Канади Аніта Ананд.

Варто зазначити, що 12-13 жовтня у Брюсселі (Бельгія) проходить шосте засідання Контактної групи з питань оборони України за участю понад 50 країн (це розширений формат зустрічі "Рамштайн"). Саме після цього заходу країни почали оголошувати про нові пакети військової допомоги для України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ЗСУ можуть отримати новітні переносні зенітно-ракетні комплекси відомі у світі під назвою Chiron. Вони працюють за принципом "земля-повітря" та розраховані на ближню боротьбу з противником.