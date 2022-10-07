Україна може отримати південнокорейський ПЗРК Chiron? Що відомо про цю зброю

Подібним озброєнням вже роками користуються армії Південної Кореї та Індонезії.

Сполучені Штати продовжують шукати для України нове озброєння у всіх можливих союзників, готуючи чергові пакети військової допомоги. Днями з’явилася інформація, що ЗСУ можуть поставити новітні переносні зенітно-ракетні комплекси KP-SAM (Shingung), найбільш відомі у світі під назвою Chiron. Вони працюють за принципом "земля-повітря" та розраховані на ближню боротьбу з противником.

Більше деталей про озброєння, розроблене представниками Південної Кореї, розповідає "Укрінформ". Відразу ж зазначимо, що ця зброя досить зручна, адже може розташовуватися на автомобілях або кораблях, так і працювати без підставки, "з руки".

Загалом із ПЗРК Chiron зазвичай справляється розрахунок із однієї чи двох осіб. Ціль вдається зловити за допомогою тепловізора, який є на установці. Остання, до речі, важить лише 24,3 кг, що дуже важливо за умов швидкого переміщення бійців.

Так виглядає ПЗРК Chiron

Також незаперечним плюсом такого комплексу є система розпізнавання "свій-чужий", завдяки якій жодна українська бойова "пташка" не постраждає. Натомість російським літакам та гелікоптерам явно не поздоровиться.

Ракета, яка використовується в ПЗРК Chiron, сягає в довжину 1,68 м. Її вага — 19,5 кг, діаметр — 80 мм. Вона ефективна у ближчому бою, адже здатна вражати ціль від 500 метрів до 5 км. Максимальна дальність пострілу цього комплексу – 7 км. Цілі можуть збиватися на висоті до 3,5 км.

Варто зазначити, що такою зброєю користуються роками військовослужбовці Південної Кореї та Індонезії. Якщо всі дані з медіа правдиві, то незабаром за допомогою США Chiron може виявитися і на озброєнні в України.

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