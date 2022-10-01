Допоможуть окупантам "налаштуватись": чим особливі українські міномети "Камертон"

Вистрілити можна їм 25 разів на хвилину

Українські військові успішно використовую зброю від союзників, яка показує свою бойову ефективність на фронті. Але й серед українських розробок, які стоять на озброєнні, є дуже корисні. Серед них міномет М60-16 "Камертон".

Особливістю міномета є його мала вага – всього 20 кг. Розробка вийшла у 2016 році, але у 2017 пройшла модернізацію – "Камертон" оснастили електронним прицілом EMS-1, також українського виробництва.

З прицілом навіднику швидше та простіше націлитись на ворога. Калібр такого міномету 60 мм. Він може вистрілити максимум на 5,5 км, але найкращу ефективність вказує на відстані 3,5 км. Швидкість пострілів – 25 за хвилину.

Обслуговує його три людини та призначений міномет для знищення ворога та техніки в окопах та укриттях. У похідному становищі міномет трохи більше тубусів із кресленнями, але набагато смертоноснішими. У ящику із зарядами вміщується 10 хв.

Розмір міномета у складеному стані

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