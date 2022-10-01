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Допоможуть окупантам "налаштуватись": чим особливі українські міномети "Камертон"

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Міномет та валіза із зарядами
Міномет та валіза із зарядами

Вистрілити можна їм 25 разів на хвилину

Українські військові успішно використовую зброю від союзників, яка показує свою бойову ефективність на фронті. Але й серед українських розробок, які стоять на озброєнні, є дуже корисні. Серед них міномет М60-16 "Камертон".

Особливістю міномета є його мала вага – всього 20 кг. Розробка вийшла у 2016 році, але у 2017 пройшла модернізацію – "Камертон" оснастили електронним прицілом EMS-1, також українського виробництва.

З прицілом навіднику швидше та простіше націлитись на ворога. Калібр такого міномету 60 мм. Він може вистрілити максимум на 5,5 км, але найкращу ефективність вказує на відстані 3,5 км. Швидкість пострілів – 25 за хвилину.

Обслуговує його три людини та призначений міномет для знищення ворога та техніки в окопах та укриттях. У похідному становищі міномет трохи більше тубусів із кресленнями, але набагато смертоноснішими. У ящику із зарядами вміщується 10 хв.

Міномет Камертон
Розмір міномета у складеному стані

Раніше "Телеграф" розповідав про новітню систему оборони від дронів, яку Україна отримає із США. Росіяни також намагаються представити чергові "аналогівнети" — модифікації бронеавтомобілів "Тайфун".

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#Зброя #міномет #ЗСУ