Допоможуть окупантам "налаштуватись": чим особливі українські міномети "Камертон"
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Вистрілити можна їм 25 разів на хвилину
Українські військові успішно використовую зброю від союзників, яка показує свою бойову ефективність на фронті. Але й серед українських розробок, які стоять на озброєнні, є дуже корисні. Серед них міномет М60-16 "Камертон".
Особливістю міномета є його мала вага – всього 20 кг. Розробка вийшла у 2016 році, але у 2017 пройшла модернізацію – "Камертон" оснастили електронним прицілом EMS-1, також українського виробництва.
З прицілом навіднику швидше та простіше націлитись на ворога. Калібр такого міномету 60 мм. Він може вистрілити максимум на 5,5 км, але найкращу ефективність вказує на відстані 3,5 км. Швидкість пострілів – 25 за хвилину.
Обслуговує його три людини та призначений міномет для знищення ворога та техніки в окопах та укриттях. У похідному становищі міномет трохи більше тубусів із кресленнями, але набагато смертоноснішими. У ящику із зарядами вміщується 10 хв.
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