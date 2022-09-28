"Британець" на службі у ЗСУ – показали артустановку, яка допомагала успіху наступу на Харківщині

Зброя перевершує як російські, а й деякі західні аналоги

Серед численних зразків озброєння, отриманих ЗСУ від західних партнерів, багато артилерійських знарядь, які допомогли послабити перевагу окупантів у вогневій могутності. Поряд із потужними 155-мм гаубицями, які змогли "перестріляти" росіян за рахунок більшої дальності стрілянини, в середньому на 10-15 км, допомагають і менш крупнокаліберні гармати стандарту НАТО 105 мм.

Одним із них є британська, модифікація гармати L118 виробництва 70-х років. Але незважаючи на "старість", що здається, британець відмінно показав себе на полях боїв.

Так, як повідомляє ТГ військового аналітика з Ізраїлю Іігаля Левіна, військові прикривають побратимів-піхотинців під час наступу або рейдових дій. Артилеристи зазначають, що за день вони вистрілюють 150-200 снарядів. В особливо гарячі моменти цифра може сягати і 500 пострілів.

Тим самим ця гармата чудово обходить новіші німецькі PzH 2000, чиї стволи вже буквально через місяць після вступу до ЗСУ потребували ремонту через занадто інтенсивну стрілянину. "Британець" L119 у цьому сенсі показав себе набагато надійнішим.

Також він перевершує і аналог у ВС Росії – 122-мм гаубицю Д-30. Так, "британець" важить майже в 2 рази менше, ніж знаряддя окупантів – 1850 кг проти 3200 кг, стріляє майже на 2 км далі – 17,2 км та 15,3 км. Щоправда, при використанні спецбоєприпасів Д-30 може стріляти трохи далі – до 22 км проти 19 км у L119.

За рахунок меншої ваги L119 набагато простіше транспортувати, швидше розгортати та готувати до стрільби.

Влітку Великобританія заявила про постачання потреб ЗСУ 36 подібних гаубиць.

Також ЗСУ продовжують завдавати удару по артилерії окупантів, позбавляючи їх рідкісної та важливої техніки для управління артогнем.