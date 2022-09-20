"Канонада" українською – трофеєм ЗСУ стала рідкісна техніка окупантів

До рук ЗСУ потрапив дуже рідкісний трофей, важливий для ворожої артилерії

"Канонада" — так називається командно-спостережна машина (КНМ) вс рф, яку цілою і неушкодженою як трофей захопили бійці ЗСУ в Харківській області. Про це повідомляє ТГ-канал "СтратКом ЗСУ".

Як підкреслили в повідомленні, це рідкісна та найсучасніша машина – частина комплексу з управління вогнем 1В198, який призначений для розвідки, наведення та коригування артилерійського вогню.

Чим небезпечна "Канонада"?

Комплекс з управління вогнем 1В198 був розроблений ВНДІ "Сигнал" з міста Ковров росії і почав надходити до зс рф в 2018 році. "Серцем" комплексу є командно-спостережна машина, що отримала назву "Канонада".

Робоче місце оператора

"Машина" насправді є бронетранспортером БТР-80, спеціально обладнаним великою кількістю апаратури для виконання своїх завдань і має наступні характеристики:

маса машини на базі БТР-80 — 13800 кг;

екіпаж — 6 осіб, з яких четверо можуть керувати вогнем;

максимальна швидкість шосе 80 км/год;

максимальна дальність розвідки через телевізійний канал до 6500 м, через тепловізійний канал до 5000 м;

гранична дальність виміру далекоміром до 10000;

гранична дальність передачі сигналів для керування артогнем: по радіозасобах до 30 км по провідних лініях зв’язку до 1,5 км.

Призначено "Канонада" для управління вогнем реактивних систем залпового вогню "Торнадо-Г", що знаходяться на озброєнні Росії. Тобто, захопивши КНМ ЗСУ, позбавила кошти розвідки як мінімум 1 батарею РСЗВ з 4-6 одиниць. Втім, навіть "покращена" РСЗВ насправді це той самий "Град" 1960-х років випуску. Тільки з новим боєприпасом, який може бити до 40 км. Але навіть з "Канонадою" точність "Торнадо" не йде в жодне порівняння з дальністю і точністю стрілянини РСЗВ HIMARS, що не дає спокою окупантам.